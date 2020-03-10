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Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

13:04 10.03.2020
Владимир Жириновский
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета, пишет РИА Новости.

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", — цитирует агентство политика.

По словам Жириновского, подобные выборы можно провести сразу по истечении действующего президентского срока "в мае 2024 года".

Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета. По мнению президента, этот институт будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития.

Формировать Госсовет будет президент, детали его работы изложат в отдельном законе.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Президент России, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 18:44
Гость: Павел__

Почему-то мне все чаще вспоминается слово "висельники".
Сам удивляюсь - с чего-бы?
10.03.2020, 18:15
Гость: Русфанат

Почитайте "Историю" Фукидида и "Избранные биографии" Плутарха.
10.03.2020, 17:59
Гость: blog2038,.

"Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета"
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Помню из истории такие фразы - "Госсовет", "Великий Кормчий", "Культурная Революция", ...
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