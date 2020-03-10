"Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета"

13:04

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета, пишет РИА Новости.

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", — цитирует агентство политика.

По словам Жириновского, подобные выборы можно провести сразу по истечении действующего президентского срока "в мае 2024 года".

Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета. По мнению президента, этот институт будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития.

Формировать Госсовет будет президент, детали его работы изложат в отдельном законе.