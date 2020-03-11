Против закона о поправках в Конституцию проголосовал только сенатор Мархаев

21:50

11 марта Совет Федерации рассмотрел и одобрил закон о поправках в Конституцию. Это произошло через несколько часов после того, как документ в третьем и окончательном чтении приняла Госдума, где за инициативу проголосовали 383 депутата, а 43 депутата от КПРФ воздержались.

Против закона о поправках в Конституцию проголосовал только один человек - сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев. Еще два сенатора-коммуниста – Василий Иконников и Валерий Усатюк – от голосования воздержались, так сделала и Людмила Нарусова, пишут "Ведомости".

Изменения Основного закона, которые предлагается вынести на общероссийское голосование 22 апреля, касаются государственной политики, полномочий органов государственной власти и требований к сотрудникам. Ключевая поправка позволит президенту Владимиру Путину после обновления Конституции повторно баллотироваться на должность президента.

В 2018 г. Вячеслав Мархаев был одним из пяти сенаторов, проголосовавших против пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. В августе 2019 г. сенатор от Иркутской области, родом из Бурятии, публично осудил жестокость силовиков при разгоне митингов в Москве.