]]>
]]>
Главная В России Новости

Госдума одобрила закон о поправках в Конституцию РФ

13:01 11.03.2020
Конституция РФ
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Государственная дума одобрила закон о поправках в Конституцию.

Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.

Документ поступил в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование.

Отмечается, что во время подготовки ко второму чтению в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех фракций, из них около 200 учли, а 175 рекомендовали к отклонению.

После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом две трети региональных Заксобраний. Затем глава государства подписывает и публикует поправки.

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует — вопрос закрыт.

Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.

Темы: Конституция РФ, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.03.2020, 15:22
Гость: Евгений В

Госдуму не думают переименовать в соответствие с ее задачами, скажем в чей то дочерний филиал?
11.03.2020, 15:12
Гость: Штурман

Своя шкура всегда ближе к телу и депутаты Госдумы всегда "одобрямсь" решения Кремля,а иначе чемодан вокзал и домой в Васюки. Депутаты КПРФ молодцы тем что не стали играть в наперстки и просто скромно промолчали зная что скоро отменят не только эти поправки,но и саму ельцинскую конституцию.
Уже стало понятно даже ежикам для чего была затеяна пиар-акция с изменением основного закона страны и после их "утверждения" ГД РФ все остальное формальность.
Сейчас перед каждым кто интересуется политикой стоит вопрос о том идти ли голосовать за эти поправки (или за или против) или отсидеться дома зная что все уже решено. Лично я не буду тратить свое время на это мероприятие и целый день поработаю у себя на огороде так как экономика трещит по швам,цены растут бешеными темпами и однозначно пенсии не хватит не только на услуги ЖКХ,но элементарно даже на еду хотя она у меня выше чем "прожитный" минимум. Уже ясно что после парада Победы правительство откажется от поддержки рубля и все сбережения,включая и на похороны, полетят вниз и тут никто не в силах что-то изменить.
Спасибо лично Путину за такое счастье и пусть он правит вечно на радость компрадорской буржуазии.
11.03.2020, 14:28
Гость: личный опыт

Жалкие полумеры, но ладно на первом этапе.
России нужно самодержавие, абсолютная монархия, обязательно смертная казнь на убийство детей и казнокрадство.
Вместо пожизненного заключения - пожизненная каторга с работой по 16 часов в сутки и плошкой риса на обед.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации