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Экс-глава «Банка Москвы» Бородин заочно осужден на 14 лет

14:00 13.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Мещанский суд Москвы заочно признал бывшего главу "Банка Москвы" Андрея Бородина и еще четырех руководителей этого кредитного учреждения виновными в растрате более 14 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

Согласно решению суда, экс-президент ОАО "Банк Москвы" Бородин получил 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин - 12 лет колонии со штрафом в 2 млн рублей, вице-президент Алексей Сытников - 7 лет со штрафом в 800 тыс. рублей.

Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей для каждого.

Ранее все подсудимые скрылись от следствия и были объявлены в розыск.

Как установлено следствием и судом, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей у "Банка Москвы". Они выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.

Темы: Расследование преступлений в России, Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 14:44
Гость: Carlos

Я так думаю, сидят они в Лондонабаде, утешаются песней Окуджавы "Когда воротимся мы в Портленд" и ржут над РФ, её правосулием, следственными органами и, вообще, всеми российскими проблемами... А захотят на берёзки поглядеть - скатаются в Канаду...
13.03.2020, 14:44
Гость: Беда прямо-таки...

Уничтожают последних Профессионалов, выращенных Лужковым и Чубайсом... Надо воскрешать великого Барыса Ельбасы, иначе РФ погибнет.
13.03.2020, 14:39
Гость: 7 лет

расстрела.
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