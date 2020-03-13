Экс-глава «Банка Москвы» Бородин заочно осужден на 14 лет

14:00

Мещанский суд Москвы заочно признал бывшего главу "Банка Москвы" Андрея Бородина и еще четырех руководителей этого кредитного учреждения виновными в растрате более 14 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

Согласно решению суда, экс-президент ОАО "Банк Москвы" Бородин получил 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин - 12 лет колонии со штрафом в 2 млн рублей, вице-президент Алексей Сытников - 7 лет со штрафом в 800 тыс. рублей.

Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей для каждого.

Ранее все подсудимые скрылись от следствия и были объявлены в розыск.

Как установлено следствием и судом, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей у "Банка Москвы". Они выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.