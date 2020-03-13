Путин «обнулил» веру в себя

Хозяин Кремля получил возможность 16 лет пребывать у власти, но вряд ли сможет этим воспользоваться

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Участие Владимира Путина в президентских выборах-2024 будет зависеть от ситуации в мире. В том числе от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и конфликтов. 12 марта об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путина «не нужно никуда провожать».

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. Поэтому, скажем так, в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути», — сказал Песков.

Он также призвал вспомнить выступление президента в Госдуме 10 марта, «где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года». Песков процитировал президента, сказавшего, что до 2024 года «еще куча времени, предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают».

«В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока», — сказал пресс-секретарь.

Другими словами, Кремль предпочитает держать руки развязанными. Если Владимир Владимирович не заявил четко, будет он баллотироваться в 2024 году или нет — тактически выгоднее до последнего сохранять неопределенность.

Точно так же, заметим, было 10 марта, когда в последний момент депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку об «обнулении» президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. А потом сам Путин, очень кстати появившийся в Думе, заявил, что не против «обнуления», если инициативу поддержит Конституционный суд. Хотя буквально накануне, 6 марта, в ходе поездки в Иваново, Путин убедительно рассуждал, что он категорически против любых схем, которые могут продлить его пребывание во власти.

И вот теперь Песков снова напускает тумана. И делает это, не исключено, по простой причине. От ясного понимания, что Путин — практически навсегда, нынешнее недовольство властью может смениться открытым протестом. Потому что возможность править еще 12 лет после 2024 года — неприлично много даже для Путина.

К тому же нынешний кризис обещает быть глубоким, что ощутимо поднимет градус недовольства. Недаром председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам предупредил: Россия в 2020 году может столкнуться с ростом уровня бедности. Он добавил, что дефицит бюджета в текущем году может составить почти 2% ВВП.

«Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас — цена примерно около $ 35 и курс рубля около 72 руб. за доллар — то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 трлн руб.», — уточнил Кудрин.

По его словам, темпы экономического роста «будут ближе к нулю в этом году, соответственно, будут ниже значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения».

Кудрин считает, что в ближайшие два месяца станет понятно, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика. Другими словами, станет ясно, куда закатится рубль, и как сильно вывернет карманы граждан инфляция.

В такой ситуации от перспективы бессменно видеть Путина во главе страны населению может стать невмоготу.

Что стоит за словами Пескова, а какую игру теперь играет Кремль?

— Все в России ломали головы, пытаясь понять: зачем вообще затеяна правка Конституции, — отмечает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. — Искали какой-то подспудный смысл в Госсовете, а потом выяснилось, что гора родила мышь. Речь, оказывается шла, о возможности «обнуления» — возможности для Путина баллотироваться на новые сроки.

Этого можно было добиться без всякого пафоса — взять и сходу принять соответствующий конституционный закон. Тем более, у «Единой России» в парламенте конституционное большинство — не надо было бы мучиться, и два месяца водить общество за нос.

Теперь депутаты приняли поправку к Конституции, позволяющую Путину еще два срока баллотироваться. И зачем все это делалось? До 2024 года — уйма времени, а Владимиру Владимировичу все-таки 67 лет.

— Что может измениться до 2024 года?

— По некоторым оценкам, здоровье у Путина не ахти. Собственно, я об этом и раньше слышал — лет семь-восемь назад. Говорили, что ему не рекомендуются длительные поездки за рубеж — судя по всему, у Путина заболевание позвоночника. И вертолеты, насколько я слышал, ему тоже противопоказаны.

Все это, конечно, только разговоры и предположения — что у Путина хромает здоровье. Но не это главное. Главное — что хромает, находится в состоянии сильнейшего нездоровья российская экономика, и начинает разваливаться буквально на глазах.

Так и хочется сказать: какой 2024 год, кремлевские ребята?! Вам еще этот год нужно пережить, а потом следующий. По оценкам, сейчас экономику РФ потряхивает, а дальше будет уже штормить. К 2022 году этот шторм может перейти в цунами.

Поэтому говорить сейчас, что будет в 2024 году — это очень преждевременно. Ребята в Кремле должны быть счастливы, если дотянут до конца нынешнего путинского срока. А уж рассуждать о том, будет Путин избираться или нет, можно это или нельзя — вообще бессмысленное занятие.

— Насколько сильным будет проседание российской экономики, как сильно это ударит по людям?

— Конечно, ударит ощутимо — с учетом плотной привязки рубля к мировым ценам на нефть. Доллар, по-видимому, останется на нынешнем, достаточно высоком уровне. Это означает, что подорожает импорт. А поскольку у нас практически все, что нужно простому человеку в повседневной жизни, завязано на импорте — продукты, одежда, лекарства, — все это подорожает минимум на 10%.

Между тем, люди и так с трудом сводят концы с концами. У нас большую часть населения, если смотреть объективно, можно отнести к бедным. Поэтому малейшее ухудшение означает, что целые социальные слои окажутся ниже уровня бедности. Это не может не вызвать соответствующей политической реакции со стороны населения.

— Но сейчас такой реакции не наблюдается, и Кремль настаивает, что это — стабильность…

— На самом деле, это внешняя апатия, которая только выдается за политическую стабильность. И эта апатия в любой момент может превратиться в сильнейший шторм. Это свойство русского народа, который медленно запрягает, но быстро едет — из этого надо исходить.

То, что господин Путин вдруг продлил себе возможность пребывания на посту президента еще на два срока — ничего, кроме негодования, у населения не вызовет. Люди все чаше указывают перстом на Путина как на виновника своего бедственного положения. И если Путин все-таки соберется баллотироваться, это может вызвать взрыв возмущения.

— Идею продления президентских полномочий Владимира Путина население воспринимает в целом нормально, — возражает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Речь, скорее, о форме подачи такого продления. Власти стоит — по крайней мере, внешне — реализовывать свои планы в режиме диалога с населением, а не административным, жестким путем.

В ситуации глобальной турбулентности — в диапазоне от сирийского конфликта до коронавируса, — люди действительно не против, чтобы Путин и дальше возглавлял страну. Но, повторюсь, если это подается властью слишком прямолинейно, это чревато определенным брожением среди граждан.

Что до слов Пескова — власть оставляет себе поле для маневра, и не хочет давать оппонентам дополнительную информацию. Если политик не обозначает четких перспектив — его сложнее просчитать. Застолбив за Путиным возможность идти на следующий срок, Кремль все же хочет иметь под рукой самые разные варианты действий — на самые разные ситуации, которые возможны в России.