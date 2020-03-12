Алексей Кудрин допустил рост бедности в России

17:35

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что при подготовке поправок в бюджет 2020 года власти учитывали, что реализация послания президента окажет поддержку в части снижения бедности населения в стране.

«Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение»,— сказал Кудрин на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

6 марта страны-члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, не договорились о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передавал Bloomberg. По его словам, обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет. 9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,74 за баррель, а стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $27,4 за баррель.

12 марта курс доллара впервые за 4 года превысил 75 руб., а евро — 84 руб.