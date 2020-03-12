]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Алексей Кудрин допустил рост бедности в России

17:35 12.03.2020
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что при подготовке поправок в бюджет 2020 года власти учитывали, что реализация послания президента окажет поддержку в части снижения бедности населения в стране.

«Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение»,— сказал Кудрин на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

6 марта страны-члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, не договорились о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передавал Bloomberg. По его словам, обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет. 9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,74 за баррель, а стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $27,4 за баррель.

12 марта курс доллара впервые за 4 года превысил 75 руб., а евро — 84 руб.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Счетная палата РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2020, 00:06
Гость: у нас

могут только деньги собрать
12.03.2020, 23:39
Гость: ...

Он только допустил, а на деле она уже вовсю растёт. А Володин что-то расстарался, выпирает пу, аж пятая точка трещит.. просто незаменимый гарант и все погибнут без него -это в статье на графу выше и на этом же ресурсе заявление Кудрина, это же при том же пу бедность растёт и будет расти. Хоть бы договорились между собой что ли...
12.03.2020, 23:07
Гость: Скептик

Давайте начнем с депутатов и чиновников.
Раньше это называлось партмаксимум.
Для начала - не более месячного прожиточного минимума по России в сутки.
Хотя бы.
Все комментарии (29)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации