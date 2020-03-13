Песков призвал журналистов с кашлем и температурой не приходить в Кремль

15:27

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил журналистов, если они себя плохо чувствуют, не посещать мероприятия в Кремле. Представителям прессы нужно быть внимательными к любым «коронапроявлениям» ради безопасности коллег, отметил Песков.

«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, глава государства Владимир Путин работает «на всю катушку».

«Все, что нужно для защиты президента — от сезонных, иных заболеваний, — все делается», — добавил пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).

Ранее Песков говорил, что в Кремле принимают все меры для защиты Путина, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России, по последним данным, составляет 34 человека, из которых 31 россиянин, двое китайцев и один итальянец.