Как не попасть под влияние тоталитарных сект

21:47

В мире существует большое разнообразие верований, религий, культов, обрядов и традиций

Все имеют в своей основе главный, основообразующий постулат, вокруг которого начинает развиваться философия течения.

Фото с сайта aferizm.ru

Для каждого представителя той или иной религиозной конфессии или философской теории основная идея учения – есть истина. Для успешного решения своих задач человек должен во что-то или кого-то верить. И что самое страшное, человек способен слепо верить в то учение (не всегда конструктивного свойства), которое ему навязывается.

И этим весьма успешно пользуются различные авторитарные иерархические деструктивные организации – секты.

Цели деятельности этих организаций варьируются от материального обогащения до полного и абсолютного подчинения сознания человека, превращая его в фанатично-преданного адепта деструктивного культа.

Методы работы разнообразны. Многие подобные организации шифруются под разнообразные тренинги саморазвития и самопознания, курсы духовных практик и используют в вербовке новых последователей легкие гипнотические методики и внушения.

Особо опасны секты псевдорелигиозной и оккультной ориентации. Для вербовки они используют более изощренные способы влияния, позволяющие полностью подавить волю человека и «взломать» сознание. По итогу работы таких «духовных наставников», человек превращается в слепое орудие, которое способно идти на смерть, ибо так велел «учитель».

В современном мире очень распространен вирус одиночества. Не понятые дети-подростки, не счастливые супружеские пары, матери-одиночки, пожилые люди, работники крупных корпораций, жители мегаполисов – сегодня все жалуются на одиночество и социальную изоляцию. Человек погружен в себя. Взаимодействие с себе подобными только по необходимости. Дело доходит до того, что человек может всю жизнь прожить в одной квартире и даже не знать своих соседей в лицо. Безысходность, ничтожность существования заставляют людей искать пути духовного просветления.

И здесь, на этом пограничном рубеже, может поджидать «Учитель», который просветит, одарит сиянием разума, поймет и примет, решит все проблемы. Сектанты обучены тонко чувствовать психо-эмоциональное настроение потенциального клиента, и четко представляют, когда самый благоприятный момент для вербовки.

Фото с сайта pixabay.com

Как не попасть в ловушку секты?

1. При попытке завязать с Вами разговор на улице о Боге, смысле жизни и пр. сектанты не будут ожидать встречных вопросов. Их задача – обрушить поток «положительной» информации, сбить с толку. Говорят приветливо, заглядывают в глаза, всячески сопереживают и поддерживают. Тут же под рукой появится разнообразная пропагандистская литература, которая будет настойчиво предлагаться, якобы в ней заключены ответы на все тревожащие вопросы. И здесь можно применить простой способ защиты – нападение. Бомбардируем их неудобными, каверзными вопросами, требуем конкретики и доказательств словам. Рядовые приверженцы секты, работающие в «полях», такому активному общению не обучены. Им проще отстать от такого неудобного клиента, чем продолжать разговор.

2. Вербовка в последнее время все чаще происходит в Сети: переписка в соцсетях, на сайтах знакомств. Начинается все довольно наивно и романтично. По прошествии определенного количества времени, начинается «прощупывание почвы». Выражается в вопросах на тему отношения к религии, к духовным практикам, оккультным техникам и знаниям. Также могут предлагаться способы быстрого обогащения, рисоваться перспективные планы трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Подобная резкая смена темы разговора должна насторожить. Если общение вернуть на прежний уровень не удается, это тревожный сигнал о том, что вас начинаю вербовать. Необходимо прервать всяческое общение с таким человеком.

3. Необходимо беречь свою персональную информацию. Никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно давать свой адрес или номер телефона лицам, которые замечены в принадлежности к секте. Лучше попросить контактную информацию у самих представителей организации, аргументируя это тем, что при возникновении вопросов или заинтересованности в теме, вы сами с ними свяжитесь. Инициатива и контроль должны исходить от Вас.

4. Собираясь принять участие в семинарах, тренингах по саморазвитию, собираете информацию об организаторах, месте и сроках проведения, стоимости (что включено, за что необходимо вносить деньги дополнительно). Уезжая, оставьте контакты родственникам: номера телефонов, куда уехали, как долго не будет. Во время прохождения тренинга заметьте, в какой форме проходит обучение, нет ли элементов пропаганды определенной темы, применяются ли гипнотические методики для погружения в пограничное состояние, достаточное ли время уделяется отдыху (в частности сну). Если хоть что-то из этого вызывает подозрение и сомнение немедленно уезжайте! Оставаться в подобном обществе крайне опасно! Позаботьтесь о своей безопасности! Будьте бдительны!

