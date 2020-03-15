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Тюменский депутат призвал полицию защитить богатых после обвала рубля

13:48 15.03.2020
Владимир Пискайкин. Фото с сайта duma72.ru
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Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин выразил обеспокоенность тем фактом, что обеспеченные граждане могут оказаться в зоне риска в связи с падением рубля и ухудшением экономической ситуации в стране.

Народный избранник на очередном заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению поинтересовался у начальника регионального УМВД Леонида Коломийца, как полицейские охраняют богатых. 

«У меня в целом вопрос к милиции… Полиции, милиции… Я не знаю как… Столько названий сейчас. Как мы знаем, доллар растет, нефть падает. Мне кажется, в эти моменты идет всплеск преступности. Вот мы охраняем детей, всех, кого вы сегодня назвали, охраняем. У меня вопрос: а есть оперативная информация, как богатых будем охранять?», — цитирует депутата издание «Наш город».

Вопрос Пискайкина поставл начальника  УМВД в тупик. «Ну, куда пойдут грабить? Не бедных же», — уточнил депутат.

В ответ на это Леонид Коломиец посоветовал богатым людям обратиться к охранным предприятиям или в полицию, если у них есть повод для беспокойства. За каждым богатым, состоятельным человеком правоохранительные органы вести наблюдение не могут, отметил главный областной полицейский.

Вопросом усиленной защиты состоятельных россиян Владимир Пискайкин озаботился не зря. Согласно официальной декларации о доходах, за 2018 год он заработал 63,5 млн рублей. 

Кроме того,  в собственности у депутата находятся четыре земельных участка, дом, пять квартир, несколько машиномест и баня в России, а также земельный участок, квартира и парковочное место в Германии. На детей оформлено ещё два дома и четыре квартиры, две из которых находятся в Германии, приводит данные «Царьград». По сообщениям СМИ, Пискайкину также принадлежит квартира на 114 кв. м в Болгарии и оздоровительный отель в Германии.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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15.03.2020, 18:20
Гость: Думаю так

Всех богатых закрыть в тюрьму и тогда можно будет надёжно их охранять.
15.03.2020, 18:04
Гость: Евгений В

Автор неизвестен, но он языком депутата в одном коротком сообщении сумел в очередной раз подчеркнуть всю мерзкую суть этой власти.
15.03.2020, 18:03
Гость: Если бы он

честно заработал, он бы не боялся. А сейчас даже сваливать некуда.
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