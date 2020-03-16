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КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону

17:46 16.03.2020
Конституционный суд РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Конституционный суд РФ признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны.

Закон проверялся по запросу Владимира Путина после того, как глава государства подписал его, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение суда, которое направлено президенту России.

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации», - говорится в заключении.

«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», - отмечается в документе.

Также сообщается, что заключение окончательно и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Темы: Конституция РФ, Законотворческая деятельность в России, Конституционный суд России
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 22:40
Гость: Ну, да...

СтОит только вспомнить о "поправочке", что количество судей КС сокращается с 19 до 11.
И всё сразу становится ясно.
Попробуй вякни - вылетишь в момент.
Вот вам и весь Зорькин.
16.03.2020, 22:32
Гость: Год крысы

Куда же он так торопится? Понятно, что корячится очередная подляна стране и людям. Знать бы какая, на сей раз.
16.03.2020, 20:56
Гость: А оне

сказали что определение 1998 года не противоречит обнулению. А решит всё народ на голосовании.
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