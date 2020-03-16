КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону

17:46

Конституционный суд РФ признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны.

Закон проверялся по запросу Владимира Путина после того, как глава государства подписал его, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение суда, которое направлено президенту России.

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации», - говорится в заключении.

«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», - отмечается в документе.

Также сообщается, что заключение окончательно и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.