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Владимир Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда

19:33 16.03.2020
Путин и Ротенберг
Путин и Ротенберг во время посещения Единого центра управления дорожным движением. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста» присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда.

Об этом сообщается в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Звание Герой труда также получил монтажник филиала ПАО «Мостотрест» - «Мостоотряд-125» Николай Зайков.

Различные награды также получили и другие сотрудники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, которые принимали участие в строительстве моста. Среди наград имеются ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степеней, а также ордена Александра Невского, ордена Почета и другие.

Темы: Награды и премии в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 22:53
Гость: Власть

теряет берега.
16.03.2020, 22:53
Гость: Неймётся?..

Сочтя себя "вправе" подарок стащить,
Зачем лишний раз Украину бесить?
Не стыдно украсть, мост к добыче пристроить
И званье "Героя" за "подвиг" присвоить?
16.03.2020, 22:51
Гость: Ли Куан Ю

<Хотите побороть коррупцию?> Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что.
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