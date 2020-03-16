Владимир Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда

19:33

Путин и Ротенберг во время посещения Единого центра управления дорожным движением. Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста» присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда.

Об этом сообщается в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Звание Герой труда также получил монтажник филиала ПАО «Мостотрест» - «Мостоотряд-125» Николай Зайков.

Различные награды также получили и другие сотрудники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других компаний, которые принимали участие в строительстве моста. Среди наград имеются ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степеней, а также ордена Александра Невского, ордена Почета и другие.