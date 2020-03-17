Россия ограничит въезд всех иностранцев до 1 мая

07:48

Россия объявила об ограничении на въезд в страну всех иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает "Интерфакс".

Ограничения вступят в силу с полуночи 18 марта и продлятся до полуночи 1 мая.

Пересекать российскую границу смогут иностранцы, которые постоянно живут здесь, дипломаты, экипажи транспорта международных линий и пассажиры транзитных рейсов. Также можно получить частную визу в Россию в связи со смертью близкого родственника.

В России число случаев заболевания коронавирусом за сутки увеличилось почти в полтора раза: с 63 до 93. Ожидается, что несмотря на принимаемые меры, число случаев COVID-19 будет расти и дальше.

Как сообщает агентство, в ближайшее время сделать тест на коронавирус в России сможет любой желающий - даже тот, у кого нет симптомов ОРВИ. Возможности для такого тестирования будут созданы не только в поликлиниках, но и в аэропортах и на вокзала.

Уже принято решение о переносе досрочной волны ЕГЭ, которая должна была стартовать 20 марта. Кроме того Минобрнауки рекомендовало всем вузам и школам России перейти на дистанционное обучение студентов и школьников.

В ближайшее время совет подготовит план действий по поддержке экономики в условиях коронавируса. Правительство, по словам Мишустина, готово потратить до 300 млрд рублей на поддержку экономики и граждан в рамках бюджета текущего года, планируется расширить число отраслей, которые могут рассчитывать на отсрочку взыскания налоговых платежей. Премьер также заявил, что работа надзорных органов должна быть настроена на помощь бизнесу.

Для бесперебойной работы торговых предприятий в стране правительство введет "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости и отменит транспортные ограничения в городах для передвижения автотранспорта торговых сетей. Кроме того, в ближайшее время будет разработан законопроект, разрешающий интернет-торговлю с доставкой безрецептурных лекарств.