Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели по всей России

20:40

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Все массовые мероприятия отменены, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения подписали власти субъектов РФ, уточняет агентство.

В Москве режим повышенной готовности ввели 5 марта. «Ведомости» 17 марта сообщили, что московская мэрия готова объявить карантин, чиновники отвергли эту информацию.

К 19 марта в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 199, за сутки заболевание обнаружили у 52 человек в 23 регионах. В официальную статистику не включили смерть 79-летней жительницы Москвы, у которой обнаружили коронавирус. Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сказал, что женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.