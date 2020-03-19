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Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели по всей России

20:40 19.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Все массовые мероприятия отменены, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения подписали власти субъектов РФ, уточняет агентство.

В Москве режим повышенной готовности ввели 5 марта. «Ведомости» 17 марта сообщили, что московская мэрия готова объявить карантин, чиновники отвергли эту информацию.

К 19 марта в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 199, за сутки заболевание обнаружили у 52 человек в 23 регионах. В официальную статистику не включили смерть 79-летней жительницы Москвы, у которой обнаружили коронавирус. Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сказал, что женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.

Темы: Коронавирус
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20.03.2020, 00:14
Гость: Профессионал

Умеет бизнес устроить вирус! Профессоналы!
19.03.2020, 23:09
Гость: личный опыт

Россия готова отразить атаку сатанинской пиндосни, создавшей невиданное по цинизму биологическое оружие, действующее в основном на пожилых людей.
Для старичков и старушек каждый прожитый день - праздник: возможность пообщаться с детьми, дать им добрые советы и напутствия, поиграть с внуками и/или правнуками, погладить их по головкам своими уже слабыми морщинистыми руками...
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Паразитическая пиндосня лишила многих таких людей последних дней счастья, заставив их умирать в жутких мучениях.
Пиндосня хуже даже, чем немецкие нацисты: у тех хоть какая-то идеология была, пусть даже нацистская, шовинистическая, у пиндосов же только одна цель - чисто паразитическая: не дать завалиться пирамиде зеленых фантиков, от которой все они паразитически сытно кормятся.
Для этого пиндосня готова на все: убивать ливийских, сирийских и иракских детей, воровать и грабить чужие природные богатства и вот теперь дошла до преступления против человечности - биотерроризма.
Руководство пиндосни - эти нелюди должны быть подвергнуты международному суду, как когда-то главные нацистские преступники и повешены во имя торжества справедливости и неотвратимости за чудовищные преступления во имя золотого тельца.
19.03.2020, 21:57
Гость: Вопросец

Про какой город рассказываете?
Я вот только что читал украинский форум, там про такие истории никто ничего не пишет. Так что я подумал - Украину вообще еще ничего такое с вирусом не коснулось.
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