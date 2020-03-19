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В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

11:22 19.03.2020
Фото peter_eremeev via Instagram
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Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Об этом в инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери, соблюдая безопасную дистанцию.

Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

"Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву", - написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями, в ходе которых сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета.

Темы: Коронавирус, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 18:20
Гость: Только

Москва очень большая,ее служителям церкви с самолета ИЛ-76 нужно окроплять святой водой.
19.03.2020, 18:20
Гость: Европеец

Да будет Тебе известно, о эффенди, что фотографию можно послать е-мэйлом. Это даже быстрее чем по почте. Корону очень люблю, немецкие, английские, бельгийские пива уже поднадоели.
19.03.2020, 18:17
Гость: Европеец

Очень улыбнуло.
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