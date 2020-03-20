В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом

17:22

В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека).

Выписаны за сутки были семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели и были выписаны.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал разорвавшийся тромб.

Европа уже обогнала Азию по количеству умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек. Суммарно число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, по данным на 13:50 мск 20 марта, составило 10 030 человек, передает ТАСС.