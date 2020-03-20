]]>
]]>
Главная В России Новости

В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом

17:22 20.03.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека).

Выписаны за сутки были семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели и были выписаны.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал разорвавшийся тромб.

Европа уже обогнала Азию по количеству умерших от инфекции более чем на 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек. Суммарно число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, по данным на 13:50 мск 20 марта, составило 10 030 человек, передает ТАСС.

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.03.2020, 22:50
Гость: Ну так привезли из Черногории

Далась вам та Черногория! Что-то личное?
Вшивый о бане, а вы о Черногории.
20.03.2020, 22:04
Гость: Вирус " Ветрова "

В тебе давно сидит вирус диссидента. А ведь это ваши тащат его сюда из Европы, тем кому " Свобода лучше чем не свобода " Всех .... подставили.
20.03.2020, 21:00
Гость: Вирус ничто - турпутевка все !

Это тревожный звонок. Если ранее число ежедневно зараженных увеличивалось в полтора раза, то последнее почти в два. Ну так привезли из Черногории " туристов " с вирусом. С чем всех здоровых граждан России и поздравляю. Пожалейте еще их....
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации