Врачи и общественники потребовали экстренных мер по борьбе с коронавирусом

11:34

Общественные деятели, журналисты, эксперты в области медицины и экономики призвали правительство России и президента усилить меры по борьбе с эпидемией коронавируса в стране. Открытое письмо опубликовано на платформе Change.org.

«Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным», — говорится в открытом письме.

Подписанты требуют предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тестирование на коронавирус, ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска (для остальных — «разумные ограничительные меры»). Немаловажным требованием является также освобождение людей на карантине от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца (с возможностью продления, если вирус затянется, — практика, принятая во Франции).

Также они призывают отменить все массовые мероприятия, отложить голосование по поправкам в Конституцию, закрыть все учреждения образования и культуры, ограничить работу общепита, перевести сотрудников компаний на удаленную работу, обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу.

Авторы обращения указывают, что отказ от предложенных мер приведет к ухудшению эпидемиологической и общественной ситуации в России. «Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть», — сказано в письме.

Письмо подписали глава Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, педиатр и медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Леонид Парфенов, Антон Долин, Катерина Гордеева, Илья Азар, издатель Ирина Прохорова, писательница Людмила Улицкая, актер Никита Кукушкин, экономист Сергей Гуриев.