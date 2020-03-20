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Врачи и общественники потребовали экстренных мер по борьбе с коронавирусом

11:34 20.03.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Общественные деятели, журналисты, эксперты в области медицины и экономики призвали правительство России и президента усилить меры по борьбе с эпидемией коронавируса в стране. Открытое письмо опубликовано на платформе Change.org.

«Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным», — говорится в открытом письме.

Подписанты требуют предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тестирование на коронавирус, ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска (для остальных — «разумные ограничительные меры»). Немаловажным требованием является также освобождение людей на карантине от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца (с возможностью продления, если вирус затянется, — практика, принятая во Франции).

Также они призывают отменить все массовые мероприятия, отложить голосование по поправкам в Конституцию, закрыть все учреждения образования и культуры, ограничить работу общепита, перевести сотрудников компаний на удаленную работу, обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу.

Авторы обращения указывают, что отказ от предложенных мер приведет к ухудшению эпидемиологической и общественной ситуации в России. «Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть», — сказано в письме.

Письмо подписали глава Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, педиатр и медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Леонид Парфенов, Антон Долин, Катерина Гордеева, Илья Азар, издатель Ирина Прохорова, писательница Людмила Улицкая, актер Никита Кукушкин, экономист Сергей Гуриев.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 18:23
Гость: ?

При тотальном дефиците масок как можно бороться с короновирусом?
20.03.2020, 17:50
Гость: добрый

главные русофобы чего там призвали,смех.
20.03.2020, 17:25
Гость: Еуропейсу

Дак и у вас тоже.
Все комментарии (43)
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