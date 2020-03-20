ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

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Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении ЦБ, в частности, указано, что для снижения рисков для финансового благополучия заразившихся COVID-19 граждан банкам и микрофинансовым организациям рекомендуется реструктурировать выданные тем кредиты.

Регулятор также советует банкам не обращать на взыскание недвижимость нарушивших условия договора заемщиков до 30 сентября 2020 года. Для получения преференций клиентам банков и микрофинансовых организаций необходимо предоставить официальное подтверждение о том, что они были заражены коронавирусом.

ЦБ разрешил банкам до 30 сентября не увеличивать резервы по кредитам заемщикам с коронавирусной инфекцией, если их финансовое положение или качество обслуживания долга ухудшилось.

Мимикрофинансовые организации получат до конца 2020 года право не признавать такие займы реструктурированными и не применять к ним корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств.

Еще ЦБ рекомендует банкам и МФО до 30 сентября, если заемщик-физлицо нарушит обязательства по договору, не обращать взыскание на заложенную недвижимость, если он подаст заявление и справку, что заразился коронавирусом.

Со своей стороны Банк России принял решение о снижении предельных размеров комиссии, взимаемой за перевод средств через Систему быстрых платежей (СБП). В соответствии с решением ЦБ с 1 мая все переводы через СБП на сумму до 100 тыс. руб. в месяц должны производиться банками бесплатно, а при превышении этой суммы разрешается взимать комиссию в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.