Стали известны зарплаты биологов, работающих в РФ над вакциной от COVID-19

15:17

Биологи, которые в круглосуточном режиме работают в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» над вакциной против коронавируса, получают от 14,5 тысяч рублей в месяц.

На сайте «Вектора» появилась информация о конкурсе на замещение нескольких вакантных должностей. Так, старшему научному сотруднику предлагают заработную плату от 30 тысяч рублей, младшему научному сотруднику — от 15 до 30 тысяч рублей (в зависимости от отдела центра), научному сотруднику — от 14 556 рублей.

На сегодняшний день федеральное бюджетное учреждение науки государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске является одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, напоминает издание om1.ru. У сотрудников центра уже есть достижения: Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний разработанной в «Векторе» вакцины против вируса COVID-19.