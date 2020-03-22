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Стали известны зарплаты биологов, работающих в РФ над вакциной от COVID-19

15:17 22.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Биологи, которые в круглосуточном режиме работают в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» над вакциной против коронавируса, получают от 14,5 тысяч рублей в месяц.

На сайте «Вектора» появилась информация о конкурсе на замещение нескольких вакантных должностей. Так, старшему научному сотруднику предлагают заработную плату от 30 тысяч рублей,  младшему научному сотруднику — от 15 до 30 тысяч рублей (в зависимости от отдела центра), научному сотруднику — от 14 556 рублей.

На сегодняшний день федеральное бюджетное учреждение науки государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске является одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, напоминает издание om1.ru. У сотрудников центра уже есть достижения: Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний разработанной в «Векторе» вакцины против вируса COVID-19.

Темы: Коронавирус, Исследования российских и зарубежных ученых
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 00:13
Гость: А чё?

А если им ещё по 5 накинуть, то точно будут олигархами и перекупят все яхты у друганов гаранта, Сечина, Усманова и др.
Вот такая у работающего на должности царя классификация, а вернее квалификация.
23.03.2020, 00:06
Гость: Вирусолог

Знание - сила. 5 лет кафедры молекулярной генетики и биотехнологии, 3 года писания дисертации. 35 лет практики в клинической вирусологии. Не нужны нам ваши деньги, господа. Нас учили учителя искусству выживания во времена эпидемий (20 процентов выживают в любом биоценозе). Вас погубит лень и жадность (кратко).
22.03.2020, 23:30
Гость: Чел

Вот дурень! Ясно одно, что сам ты раз в 10 меньше зарабатываешь.
Вот и берут тебя завидки за живое - тебе спокойнее жить, если не верить тому, как другие могут зарабатывать.
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