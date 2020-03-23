На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации агентства, подростки 2002 и 2003 годов рождения были задержаны по ч. 2 ст.205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").
Отмечается, что молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида.
Во время обысков у молодых людей были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники с планами вооруженного нападения на учебное заведение.
В ЦОС ФСБ отметили, что по результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных других предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.