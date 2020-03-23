]]>
]]>
Главная В России Новости

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

16:00 23.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации агентства, подростки 2002 и 2003 годов рождения были задержаны по ч. 2 ст.205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

Отмечается, что молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. 

Во время обысков у молодых людей были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники с планами вооруженного нападения на учебное заведение.

В ЦОС ФСБ отметили, что по результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных других предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.

Темы: Подростковая преступность в России, Проблемы подростков и происшествия с ними, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.03.2020, 20:53
Гость: Павел__

Мухлевать - это привычка уже?
23.03.2020, 20:35
Гость: blog2038,.

В СССР всё было точно так же, вам просто "Правда" об этом не сообщала.
23.03.2020, 20:08
Гость: иван з.

Точно. Необходимо срочно выпустить всех сидельцев из чижовок.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации