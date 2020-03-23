На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

16:00

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации агентства, подростки 2002 и 2003 годов рождения были задержаны по ч. 2 ст.205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

Отмечается, что молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида.

Во время обысков у молодых людей были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники с планами вооруженного нападения на учебное заведение.

В ЦОС ФСБ отметили, что по результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных других предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.