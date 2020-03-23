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Александр Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

22:30 23.03.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Глава правительства России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Причина - просьба самого Жарова, говорится в соответствующем распоряжении.

Александр Жаров занимал пост руководителя Роскомнадзора с 2012 года. До этого он трудился на посту заместителя министра связи и массовых коммуникаций России.

Ранее сообщалось, что Жаров возглавит «Газпром-Медиа». Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в январе перешел в правительство на пост вице-премьера, с тех пор его место в холдинге оставалось вакантным, напоминает «Коммерсант».

«Газпром-медиа» – ведущий медиахолдинг в России и в Восточной Европе, управляющий 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! СТРАНА», 2х2, «Супер»), кинопроизводством и дистрибуцией («Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа»).

Кроме того, в портфель «Газпром-медиа» входят 10 радиостанций («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

Темы: Правительство России, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 06:47
Гость: Новый

шеф явно лютует, Жаров всего пару милиардов украл и сразу отставка. Как хорошо было раньше с Медведивым, воруй сколько хочешь слова не скажет.
24.03.2020, 05:04
Гость: На

нары его.
24.03.2020, 04:47
Гость: Девки

какие то никакие.
Все комментарии (7)
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