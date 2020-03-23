Россия отказалась от военных учений около границ НАТО
Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра обороны России, генерал-полковника Александра Фомина.
При этом, российская боевая авиация продолжает полеты на Балтикой с включенными транспондерами (самолетные радиолокационные ответчики, передающие сигнал о своем полете наземным службам).
"Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий", - отметил он.
Вместе с тем, по словам Фомина, Североатлантический альянс не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе и учитывать российские интересы.
"На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно", - констатировал генерал.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.