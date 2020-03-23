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Россия отказалась от военных учений около границ НАТО

08:06 23.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра обороны России, генерал-полковника Александра Фомина.

При этом, российская боевая авиация продолжает полеты на Балтикой с включенными транспондерами (самолетные радиолокационные ответчики, передающие сигнал о своем полете наземным службам).

"Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Фомина, Североатлантический альянс не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе и учитывать российские интересы.

"На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно", - констатировал генерал.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 14:38
Гость: ABCD.....

То,что желающий быть "обнуленным",может "сработать"горбатым-шеварнадзе" ,СЕГОДНЯ УЖЕ И СОМНЕНИЙ НЕТ!Это стало ясно после "маннергеевой доски".
23.03.2020, 14:33
Гость: На самом деле

НАТО уже отменило ряд учений. И вряд ли начнет скоро новые. Ну, учения, это учения. Так сказать игры для мужиков на открытом воздухе. А вот когда войну приостанавливают из-за эпидемии, это вообще. Халифа Хавтар недавно сообщил, что по этой причине будут приостановлены военные действия в Ливии. То есть появилась опасность гибели людей. Не до войны, мол, сейчас. Прелесть какая.
23.03.2020, 14:12
Гость: Время Ч.

Это чтоб подальше от прокаженных держаться.
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