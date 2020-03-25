Суд оставил в силе приговор врачу-наркологу Николаю Каклюгину

19:49

В Ростовском областном суде 19 марта 2020 года состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Николая Каклюгина и его адвокатов.

По решению суда приговор врачу-наркологу Николаю Каклюгину (4 года колонии общего режима) остался в силе.

Как отмечает защита Каклюгина, в зал заседаний не пустили журналистов местных изданий, православных активистов и даже маму Николая. Также были отклонены ходатайства адвокатов о вызове в суд для дачи показаний фигурантов дела, служащих в полиции г.Ростова-на-Дону.

Сторона защиты считает, что «несмотря на многочисленные несоответствия принятым нормативам оформленных оперативными сотрудниками документов, оформленных в первые сутки задержания, а также допущенные процессуальные нарушения, а то и подтасовки и фальсификации листов дела и другие явные нарушения, для судей вопрос заранее был решен: во время выступлений адвокатов судьи совершенно не реагировали на аргументы стороны защиты,кто-то из них зевал, кто-то подпершись рукой, оглядывал интерьер зала заседания, а прокурор рассматривал что-то в своём телефоне».

Напомним, что врач-нарколог, который много лет успешно боролся с наркоманией и религиозными сектами (имеет много наград, в том числе на федеральном уровне), обличая их незаконную деятельность на территории нашей страны, сам попал под ложные обвинения в хранении и сбыте наркотиков. Разобраться с этим делом тогда обещал глава СК Александр Бастрыкин.