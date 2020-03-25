Российских туристов выкидывают на улицу из отелей Индии

При этом МИД РФ дает соотечественникам ограниченный срок на внесение себя в списки на вывоз из страны



Полина Мудрова. Фото с ее страницы ВКонтакте

Российские власти довольно жестко собираются обойтись с теми жителями России, которые застряли за границей. Во всяком случае, о таких ультимативных мерах заявила официальный представитель МИД РФ в интервью каналу «Россия».

«Я хотела бы сказать о том, что есть очень хорошие новости, которые связаны с тем, что процесс по оказанию содействия выезду и вывозу российских граждан, возвращению граждан, которым необходима эта помощь, уже перешел в такую активную фазу», - передает ТАСС слова Марии Захаровой.

Захарова подчеркнула, что несколько российских ведомств денно и нощно работают над устранением этой проблемы. Среди них – Минтранс, Росавиация, Министерство иностранных дел, Ростуризм, который сфокусирован только на этой проблеме. Она указала, что имеются все необходимые поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также отметила координирующую роль вице-премьера Татьяны Голиковой. «Все работают на результат, и он уже есть», - добавила официальный представитель МИД.

23 марта из семи стран российскими компаниями уже доставлено порядка полутора тысяч человек, в том числе иностранцы, которые едут транзитом. Захарова напомнила и о вернувшихся россиянах из Лиссабона, а также Ташкента и Тенерифе. Особое внимание она уделила Индии, где, по ее словам, с вывозом россиян сложилась очень сложная ситуация.

«Мы получаем очень много сообщений, звонков, просьб, граждане считают, что ими не занимаются, это не так», - подчеркнула официальный представитель.

С Захаровой не согласны российские туристы, застрявшие в Индии, где сложилась патовая ситуация с коронавирусом. Среди них – екатеринбургская журналистка Полина Мудрова.

«В Индии сейчас находится около 10 тысяч российских граждан, - пишет она на своей странице ВКонтакте. – Многие оказались заперты здесь из-за коронавируса и закрытия индийских границ, а также перекрытия дорог внутри Индии. Мы были готовы спокойно ждать открытия неба, однако местные жители и индийская полиция делают наше вынужденное нахождение здесь просто невозможным».

По словам Мудровой, индусы всех белых либо выгоняют из гостиниц, либо отказываются селить в принципе, либо требуют предоставить документ о здоровье.

«Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи просто на улицу, - жалуется она. – И лишь благодаря тому, что информацию в соцсетях увидели мои соотечественники, я все же ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности. Но все меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня на улицу снова».

Между тем, агрессия со стороны индусов по отношению к жителям России только нарастает.

«Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты, - констатирует Мудрова. - Множество русских сейчас пишет обращения в консульства и просит организовать эвакуацию российских граждан из Индии. Нам нужен борт МЧС, а не просто Аэрофлот, который вывозит, в первую очередь, своих. Нам нужна эвакуация. Нам нужны железные договорённости на уровне правительств двух государств, которые ни один местный мент не посмеет опровергнуть. Но пока российское правительство, видимо, не понимает всей серьёзности обстановки в Индии и не обращает внимание на факты угроз жизни и здоровью Российских граждан».

Мария Захарова призывала застрявших в Индии русских вернуться спецрейсом из Дели.

Однако Мудрова объяснила, что это не панацея: «25 марта Аэрофлот организует спецрейс из Дели, в 5.50. Однако первым делом на него посадят тех, кто имеет билеты Аэрофлота с 23 по 31 марта. Затем тех, у кого билеты на другие числа. И лишь потом тех, у кого билеты других авиакомпаний. У меня Air Astana, которая давно забила на своих пассажиров, я не получила ответа ни на один свой запрос. На данный момент я решила не ехать в Дели в аэропорт. Поскольку если меня не посадят на рейс, я окажусь на улице в Дели без жилья. Ни одно такси не согласится везти нас обратно (я нахожусь в городе Вриндаван, это 120 км от Дели). Гостиницы в Дели также не селят иностранцев. На сайте посольства есть перечень некоторых из них, кто подтвердил готовность предоставить жилье белым, но они достаточно дорогие. Кроме того, как передают из посольства, уже сейчас полиция игнорирует официальное письмо Российского посольства о разрешении на проезд, и туристов, кто уже находится в Дели и пытается проехать в аэропорт, не пускают. Я уже молчу о том, что российские граждане, оказавшиеся в других городах, и вовсе не имеют возможности попасть на рейс, так как внутреннее перемещение по Индии также заблокировано».

Между тем, Мария Захарова напомнила, что 26 марта в 14:00 по местному времени той страны, где находятся россияне, заканчивается формирование вывозных списков, по которым будет осуществляться посадка на рейс.

«Сейчас нужно проверить, подавали ли вы свое имя в эти списки, нужно связаться с российским посольством, с генеральным консульством нашей страны, быть на связи, следить за нашими аккаунтами в социальных сетях, - сказала Захарова. - Я прекрасно понимаю, что их интернет-адреса все знают уже наизусть, но актуальная информация будет появляться там».

Неужели 26 марта после 14.00 пословица «русские своих на войне не бросают» потеряет свою актуальность?