Правительство получит право вводить режим ЧС

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Правительство РФ в четверг, 26 марта, внесло в Госдуму законопроект, предполагающий наделение кабинета министров полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, в том числе при возникновении эпидемий, пишет "Интерфакс".

Законопроект предлагает наделить правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Документ также устанавливает право правительства РФ по координации единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а перечень причин таковых дополняется "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Кроме того, документ дает правительству право в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих", ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Предлагается также дать правительству право регулировать обращение с особо важными препаратами.

"Установление особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - следует из перечня полномочий, предлагаемых для передачи правительству РФ.

Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции на территории РФ, отмечается в пояснительной записке.