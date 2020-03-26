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Сбербанк и ВТБ дадут бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

16:47 26.03.2020
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
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Государственные банки ВТБ и Сбербанк с 30 марта начнут выдавать бизнесу кредиты на выплату зарплат. Об этом на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут РБК и «Ведомости».

Белоусов отметил, что кредиты будут выдавать на полгода, а процентные ставки «в предельном случае» будут снижены до 0%.

«Трудно увольнять людей», — сказал на это Путин.

На встрече президента с бизнесом стало известно, что в правительстве обсуждают снижение налогов на имущество, поддержку компаний, испытывающих проблемы с арендой помещений, а также выплату компенсаций театрам и другим культурным учреждениям.

Также на встрече Путин поддержал идею, чтобы государство частично субсидировало онлайн-доставку еды из ресторанов по схеме 50 на 50. «Бизнесу нужна прибыль, иначе он умрет. Идея, безусловно, заслуживает изучения», — сказал президент.

Темы: Коронавирус, Экономика и финансы, ВТБ, Сбербанк
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 19:18
Гость: добрый

про рынок все слышали,слабые должны уйти,а сильные стать еще сильнее.
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