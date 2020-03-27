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В Чечню перестали пускать людей без местной прописки

19:48 27.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Аэропорт Грозный не будет принимать пассажиров, прилетающих в Чечню, у которых нет прописки или временной регистрации в республике. Об этом говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Instagram.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 оперативным штабом Чеченской Республики в согласовании с Росавиацией были приняты временные дополнительные меры профилактики и безопасности, в связи с чем аэропорт Грозный будет принимать только граждан Российской Федерации, имеющих прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики.

В ответ на вопрос россиян, которые уже приобрели билеты и запланировали вылет, в том числе и с целью проведать родителей, что делать, ответ один :"Принимаемые в аэропорту временные меры для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции направлены, прежде всего, на сохранение здоровья людей - и вашего в том числе. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам перенести планируемый визит на более поздний срок".

Сейчас в Чечне официально подтверждены три новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе сейчас под наблюдением медиков находятся 597 человек, сообщает РГ.

Темы: Коронавирус, Чечня
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 23:41
Гость: Зачем ждал?

Всё уже давным-давно действует
27.03.2020, 23:04
Гость: ABCD

Ну вот, а я всё ждал, когда в чечню запретят приезжать всем кроме чеченов. Глядишь предложат поправки о том, что чечня станет эмиратом или иммаматом, и начнёт присоединять окружающие её территории как свои провинции. Вирус творит чудеса...
27.03.2020, 22:41
Гость: Слава

Насколько мне известно, подобная мера обсуждается в ЯНАО и Якутии. Это вызвано дефицитом мед. учереждений и мед. персонала. А так же наличием множества вахтовых поселков.
Все комментарии (10)
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