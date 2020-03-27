В Чечню перестали пускать людей без местной прописки

19:48

Аэропорт Грозный не будет принимать пассажиров, прилетающих в Чечню, у которых нет прописки или временной регистрации в республике. Об этом говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Instagram.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 оперативным штабом Чеченской Республики в согласовании с Росавиацией были приняты временные дополнительные меры профилактики и безопасности, в связи с чем аэропорт Грозный будет принимать только граждан Российской Федерации, имеющих прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики.

В ответ на вопрос россиян, которые уже приобрели билеты и запланировали вылет, в том числе и с целью проведать родителей, что делать, ответ один :"Принимаемые в аэропорту временные меры для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции направлены, прежде всего, на сохранение здоровья людей - и вашего в том числе. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам перенести планируемый визит на более поздний срок".

Сейчас в Чечне официально подтверждены три новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе сейчас под наблюдением медиков находятся 597 человек, сообщает РГ.