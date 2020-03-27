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В Подмосковье задержали следователя при получении особо крупной взятки

10:05 27.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Следователь из подмосковного Красногорска задержан при получении взятки в размере 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

"Сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 миллионов рублей задержан старший следователь по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по городскому округу Красногорск", - цитирует агентство слова начальника Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяны Петровой.

Отмечается, что после проведения проверки сотрудник будет уволен из ведомства. К строгой дисциплинарной ответственности будут также привлечены его непосредственные руководители.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 15:14
Гость: ассенизатор, заслуженый ассенизатор СССР

е? Уж не мне ли?
///////////////
Ну не мне же ! Ни одна свинья пончемута ? не хочет мне взятку дать , НО все без исключеня с..т и с..т . А где на следователя берут?
27.03.2020, 14:46
Гость: Гость:

Это угроза или предупреждение? Уж не мне ли?
27.03.2020, 14:28
Гость: личный опыт

Показательно расстрелять перед сотрудниками подразделения.
Все комментарии (10)
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