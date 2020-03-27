В Подмосковье задержали следователя при получении особо крупной взятки

10:05

Следователь из подмосковного Красногорска задержан при получении взятки в размере 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

"Сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 миллионов рублей задержан старший следователь по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по городскому округу Красногорск", - цитирует агентство слова начальника Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяны Петровой.

Отмечается, что после проведения проверки сотрудник будет уволен из ведомства. К строгой дисциплинарной ответственности будут также привлечены его непосредственные руководители.