Борис Кагарлицкий: «Обращение Путина похоже на подготовку к досрочным выборам»

Реально к борьбе с коронавирусом, к поддержке экономики все это имеет очень слабое отношение, полагает эксперт

В экспертном сообществе и деловых кругах продолжается активное обсуждение обращения Владимира Путина к нации. Мнения, мягко говоря, звучат разные, особенно когда прошла первоначальная волна одобрения и эйфории от ощущения, что власть поможет всем, никого не бросит, добавит денег и т.д.

Стоп-кадр из видео

Самое забавное, что кое-где взялись всерьез рассуждать на излюбленную тему – мол, Путин, как мастер единоборств, снова переиграл всех возможных претендентов на престол и "задвинул" своим обращением таких желающих. Речь чаще идет о Сергее Собянине, но в некоторых случаях упоминаются и премьер Михаил Мишустин, и другие персонажи.

В принципе пока можно согласиться точно с одним – обращение Путина носило не столько социальный характер, а больше напоминает пропагандистско-пиаровский шаг. Что, по нашему мнению, в данной ситуации также, возможно, было необходимо, 25 марта страна и народ увидели очередной "психотерапевтический сеанс".

Известный публицист и социолог Борис Кагарлицкий поделился рядом интересных наблюдений.

– Борис Юльевич, вступление Путина в среду было удачным?

– Я бы отметил другое – задержку уже анонсированного ТВ-эфира, не обратили внимание? Эфир начался не "после 15 по Москве", а гораздо позже и не в точное время, ну, скажем, в 16 ноль-ноль, а с какими-то минутами. Это говорит, на мой взгляд, о степени готовности и проработки вопроса, все пришлось решать, видимо, в последний момент.

– Хорошо, примем это как замечание и наблюдение, интересный факт. А о самих мерах?

– Кажется, что все наспех составлено, бессистемно и даже бездумно. И на мой взгляд, составлялись эти меры не экономистами, не медиками, а вот не знаю кем. Я после эфира, кстати, общался с разными людьми из разных экспертных групп, поначалу многие поддержали, говорили о своевременности и необходимости предложенных шагов.

Что характерно, на следующий день мнение у многих сильно изменилось. Просто стали внимательно читать, считать и т.д. И стало понятно, что даже к борьбе с коронавирусом все это имеет очень отдаленное отношение. То же самое насчет поддержки, например, бизнеса.

– Что вы имеет в виду?

– Возьмите любой пункт и внимательно его прочитайте. Скажем, снижение выплат в социальные фонды с 30 до 15% – хорошая, нужная мера? Оппозиция говорила об этом давно, дайте возможность предпринимателям платить людям нормальную заработную плату! При ставке более 30% выплат во все фонды появляются и работают различные "схемы" и не потому, что жадные предприниматели не хотят платить зарплату. Они не могут этого себе позволить! И даже эта, безусловно, хорошая и важная мера вводится, заметьте, как временная! Пока снизили, что будет дальше – неизвестно.

– Но польза для бизнеса будет?

– Хорошо, если это позволит кому-то продержаться чуть дольше. Если позволит, никто же не знает, как ситуация повернется завтра? В этом смысле обращение президента для меня было скорее попыткой воздействия на общественное мнение. Повторюсь, реально к борьбе с коронавирусом, к поддержке экономики все это имеет очень слабое отношение.

– Некоторым выступление Путина напомнило предвыборную программу кандидата… в президенты. Вы что думаете?

– Да, в целом верное наблюдение! Я давно говорил, еще в прошлом году, о возможности досрочных выборов президента. Так складывается положение дел, что досрочные выборы возможны и очень возможны в обозримом и совсем недалеком будущем.

Отсюда, кстати, вся эта нервотрепка и неразбериха с внесением поправок о досрочных выборах Госдумы, помните? Утром все "за", вечером уже все "против". А поправка в Конституцию Терешковой? Абсолютно не легитимно сделанная, один депутат не имеет права вносить подобного рода предложения, тем не менее с нарушением регламента Госдумы все было одобрено и прошло!

– Тогда объясните, почему Путину необходимо и срочно понадобились досрочные выборы президента? Почему не может доработать до 2024 года?

– Тут очень тонкая область, связанная в том числе, скорее всего, с личным здоровьем, еще с какими-то проблемами, можем только гадать. Почему не сидеть до 2024 года? Просто потому, что за оставшиеся три года все может так измениться, что избираться будет сложнее вдвойне или втройне. Ведь могут появиться реально конкурентные фигуры, а положение дел в стране, скорее, будет только ухудшаться…

– Подождите, вы говорите, что Путину выгоднее пойти на выборы в 2021 году или чуть попозже, но не в 2024?

– Да, и в таком случае Путин избираем. Но когда Путин победит на досрочных президентских выборах, он, видимо, практически сразу намерен оставить свой пост.

– Но для чего все это затевать?

– Чтобы передать пост преемнику. Который на выборах не избираем и имени которого мы пока не знаем, здесь разные предположения можно делать.

– А горизонт описываемых событий? И зачем этот, вроде, лишний шаг в виде досрочки, когда срок полномочий президента до 2024-го? Это позволит Путину контролировать транзит?

– Горизонт – наверное, год-полтора. Сейчас идет борьба вокруг комбинации постпутинской власти в стране и борются разные группировки. И каждой из них практически пока нужен Владимир Путин для обоснования своих притязаний и реализации собственного сценария.