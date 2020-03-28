В правительстве обсуждают возможность запрета передвижения по России

13:20

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В пресс-службе правительства агентству не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.

По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

В России за сутки зарегистрировали 228 случаев заражения коронавирусом.

