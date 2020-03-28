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В правительстве обсуждают возможность запрета передвижения по России

13:20 28.03.2020
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
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Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В пресс-службе правительства агентству не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.

По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

В России за сутки зарегистрировали 228 случаев заражения коронавирусом. 
 

Темы: Коронавирус, Правительство России
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Комментарии читателей
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28.03.2020, 14:02
Гость: ABCD

Правильно! А росгвардии дать команду с крыш домов отстреливать тех, кто вышел на улицу. Меру установить в стране на весь срок царствования Амператора, отменять только на время его "выборов".
28.03.2020, 14:00
Гость: Нащот веревок.

Веревки выдавать будете, или самим приносить?
28.03.2020, 13:51
Гость: Это ужасно!

Вернись, Товарищ Сталин, спаси несчастный советский народ!
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