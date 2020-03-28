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Мишустин поручил полностью закрыть границы России

19:33 28.03.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Россия с 30 марта полностью приостановит движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Закрыт будет даже сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Исключения будут действовать в отношении дипломатов и членов их семей, дальнобойщиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад, пишут "Ведомости".

Также ограничения не коснутся граждан России, которым нужно выехать за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, исключение сделано для жителей Калининградской области, следующих транзитом из одной части России в другую, а также для россиян, проживающих в отдаленных районах ДНР и ЛНР.

 

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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29.03.2020, 00:20
Гость: World

Правильно!
28.03.2020, 23:23
Гость: личный опыт

давно пора, раньше надо было делать.
28.03.2020, 22:52
Гость: Даже не мечтай

Неси свой крест и не ропщи
Все комментарии (14)
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