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Аэропорты зафиксировали падение пассажиропотока на 60%

14:39 30.03.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Российские аэропорты фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году. Об этом говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА), передает «Интерфакс».

«Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели — 60%», — следует из отчета. Динамика пассажиропотока отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех московских — Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Ранее МАА фиксировала падение пассажиропотока 28 аэропортов в регионах России на 40% год к году.

27 марта на фоне распространения коронавируса российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. До этого ограничения касались отдельных направлений — Китая, Южной Кореи, стран Европы и США, в которых наблюдалась неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Первые случаи заражения новым типом корнавируса COVID-19 были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Сейчас число зараженных по всему миру превысило 723,1 тысячи. Погибли свыше 33,9 тысячи инфицированных. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число зараженных достигло 1 836. Вирус обнаружен в 71 регионе страны. Зафиксировано более девяти случаев с летальным исходом.

Темы: Коронавирус, Аэропорты и аэровокзалы в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.03.2020, 22:20
Гость: щяс

ничего, щяс чиновники обеспечат им 90 процентное падение.
30.03.2020, 17:26
Гость: Иван Иваныч

С чего бы это?
30.03.2020, 15:38
Гость: Ray Bloom

Чем меньше летают, тем чище воздух.
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