Аэропорты зафиксировали падение пассажиропотока на 60%

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Российские аэропорты фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году. Об этом говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА), передает «Интерфакс».

«Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели — 60%», — следует из отчета. Динамика пассажиропотока отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех московских — Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Ранее МАА фиксировала падение пассажиропотока 28 аэропортов в регионах России на 40% год к году.

27 марта на фоне распространения коронавируса российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. До этого ограничения касались отдельных направлений — Китая, Южной Кореи, стран Европы и США, в которых наблюдалась неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Первые случаи заражения новым типом корнавируса COVID-19 были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Сейчас число зараженных по всему миру превысило 723,1 тысячи. Погибли свыше 33,9 тысячи инфицированных. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число зараженных достигло 1 836. Вирус обнаружен в 71 регионе страны. Зафиксировано более девяти случаев с летальным исходом.