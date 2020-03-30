Появились подробности о пропусках, по которым москвичи смогут выйти из дома

17:44

По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, чтобы выйти из дома на работу, жители Москвы должны будут иметь специальный пропуск с QR-кодом.

«Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на «удаленке», а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», - цитирует РБК слова Репика.

«В QR-коде тех, кто будет работать на «удаленке», не будет второй точки - места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», - добавил он.

По данным источника «Медузы», каждый житель Москвы должен будет зарегистрироваться на mos.ru и указать место фактического проживания. Затем ему выдадут QR-код, который он будет обязан предъявлять по требованию полиции.

Напомним, с 30 марта 2020 года власти Москвы ввели массовые ограничения в столице. В их число входит обязательная самоизоляция всех жителей столицы.