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С 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех жителей

23:08 29.03.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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С 30 марта 2020 года из-за коронавируса в Москве вводится домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей столицы.

«Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Покидать квартиру гражданам разрешается только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если человек обязан ходить на нее), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных (не более 100 метров от места проживания/пребывания), а также выноса бытового мусора.

В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска (будет выдаваться в порядке, установленном Правительством Москвы).

В течение ближайшей недели должна быть развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. 

Отмечается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из нее.

На сайте мэра также указано, что находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать расстояние от других людей не менее 1,5 метров (исключение – только поездки на такси), а москвичи с легкой формой течения заболевания проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин отметил, что в нынешней ситуации многие москвичи могут потерять работу. Для таких людей будет разработан специальные меры поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 00:50
Гость: Каждому гражданину-мавзолей!

96 лет самоизоляции.
Разбросал вирусы,и заперся в комнате.
30.03.2020, 00:31
Гость: Трудно без свежего воздуха

У нас одна комната на четверых, поэтому самоизолируюсь под кроватью тещи.
30.03.2020, 00:20
Гость: личный опыт

Так допустили к власти юристов - быть беде. У них же как:
"Пусть погибнет мир, но восторжествует закон".
Просто идиоты.
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