ЛДПР попросит Мишустина не дать россиянам растолстеть на карантине
Думская фракция ЛДПР попросит премьер-министра Михаила Мишустина "на государственном уровне" принять меры и повысить физическую активность людей, оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса, пишет "Интерфкс".
Как рассказал член фракции, председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, данное предложение будет передано Мишустину во вторник во время встречи с лидером фракции Владимиром Жириновским и другими представителями ЛДПР.
По его словам, если не принять меры, то после победы на эпидемией "многие люди получат лишний вес и целый букет заболеваний".
"Домашняя изоляция, которая введена в Москве, области и в других регионах, негативно сказывается на здоровье людей", - добавил Дегтярев.
Он напомнил, что спортивные учреждения в городе закрыта, перемещение людей ограничено, их физическая активность снизилась "в разы".