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ЛДПР попросит Мишустина не дать россиянам растолстеть на карантине

12:41 30.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Думская фракция ЛДПР попросит премьер-министра Михаила Мишустина "на государственном уровне" принять меры и повысить физическую активность людей, оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса, пишет "Интерфкс".

Как рассказал член фракции, председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, данное предложение будет передано Мишустину во вторник во время встречи с лидером фракции Владимиром Жириновским и другими представителями ЛДПР.

По его словам, если не принять меры, то после победы на эпидемией "многие люди получат лишний вес и целый букет заболеваний".

"Домашняя изоляция, которая введена в Москве, области и в других регионах, негативно сказывается на здоровье людей", - добавил Дегтярев.

Он напомнил, что спортивные учреждения в городе закрыта, перемещение людей ограничено, их физическая активность снизилась "в разы".

Темы: Коронавирус, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 15:54
Гость: Сердечник

растолстеют это ещё полбеды, а вот сядут почитать и поумнеют - вот чего бояться надо
30.03.2020, 14:58
Гость: ABCD

Властные и около властные структуры вообще с катушек слетели.
Единственное чем они с добрый царём озабочены (он не так давно тоже про "лишний жирок" упоминал) что бы народ упаси боже не расслабился и своё социальное состояние от нищего до обеспеченного не поменяли..
30.03.2020, 14:19
Гость: www

А меры принять какие? Не дать деньги, чтоб меньше жрали?
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