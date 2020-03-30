ЛДПР попросит Мишустина не дать россиянам растолстеть на карантине

12:41

Думская фракция ЛДПР попросит премьер-министра Михаила Мишустина "на государственном уровне" принять меры и повысить физическую активность людей, оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса, пишет "Интерфкс".

Как рассказал член фракции, председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, данное предложение будет передано Мишустину во вторник во время встречи с лидером фракции Владимиром Жириновским и другими представителями ЛДПР.

По его словам, если не принять меры, то после победы на эпидемией "многие люди получат лишний вес и целый букет заболеваний".

"Домашняя изоляция, которая введена в Москве, области и в других регионах, негативно сказывается на здоровье людей", - добавил Дегтярев.

Он напомнил, что спортивные учреждения в городе закрыта, перемещение людей ограничено, их физическая активность снизилась "в разы".