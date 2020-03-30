В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших — 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек (+2 за сутки), умерли девять (+1 за сутки).

Наибольшее число новых случаев коронавируса отмечено в Москве (+212 за сутки), Коми (+15 за сутки) и Санкт-Петербурге (+8 за сутки).

Из-за распостранения коронавируса неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Указ президента Владимира Путина уточнил, что режим не распространяется на органы власти, банки, медицинские организации, экстренные службы и непрерывно работающие организации.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нерабочая неделя – это не выходные дни «в классическом понимании этого слова», и призвал тех, кто уже перешел на удаленную работу, продолжать ее.