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В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом

12:27 30.03.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России за минувшие сутки зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших — 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек (+2 за сутки), умерли девять (+1 за сутки).

Наибольшее число новых случаев коронавируса отмечено в Москве (+212 за сутки), Коми (+15 за сутки) и Санкт-Петербурге (+8 за сутки).

Из-за распостранения коронавируса неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Указ президента Владимира Путина уточнил, что режим не распространяется на органы власти, банки, медицинские организации, экстренные службы и непрерывно работающие организации.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нерабочая неделя – это не выходные дни «в классическом понимании этого слова», и призвал тех, кто уже перешел на удаленную работу, продолжать ее.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 15:56
Гость: Да

Не факт. Вирусу холод не мешает (совсем)... гибнет при высокой температуре (более 56 градусов)...и от дезинфекции спиртовыми и другими растворами (более 70 процентов спирта)
30.03.2020, 15:53
Гость: Да

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ - ВСЕОБЩЕЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО И ПОФИГИЗМ...

Я не буду утверждать, что Россия - одна такая, мне даже кажется, на юге Европы, судя по результату, разгильдяйства побольше..достаточно посмотреть динамику, там она "круче"..

Но, определённо, российское разгильдяйство весьма значительно..
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Например, сейчас в Москве и в России всё больше больных среди вполне молодых людей и даже детей..

Они вообще никак не реагировали, гуляли -развлекались..

Где китайские меры, хотелось бы знать? Почему не применяются?

Можно даже, как в Индии :) Там просто полицейские бьют палками всех, кто без масок на улице встречаются..

Да и китайцы в Ухани, помню,показывали, полицейские(или военные) в защитных комплектах выволакивали сопротивляющегося китайца без маски из машины на пустой улице и задерживали, попутно опрыскивая.,

В итоге в Китае такая ситуация, что многим завидно...а Трамп, например, уже говорит о возможной гибели 100 000 человек в Америке, как неплохом результате (возможно и 2 миллиона) - наконец, видимо, послушал собственного главного вирусолога..

Сколько жертв может быть в России - РЕШАЕТСЯ ИМЕННО СЕЙЧАС...

Пора правительству заканчивать с "либерализмом", или будут такие же жертвы..да и оргвыводы со временем будут очень серьёзные..

Обратная, китайская "жёсткость" в этом случае будет воспринята, как грандиозная заслуга властей..
30.03.2020, 14:45
Гость: Европейцу

Когда твоя жена альфонс, нелюбимая тобою, придёт к тебе в постель в комбинации и заразит тебя коронавирусом, то тебе уже ничего не поможет, т.к. ты слишком старый (68 лет почти).
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