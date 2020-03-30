В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

15:25

В Санкт-Петербурге подтвердился второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.

«Только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который умер, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Таким образом в Петербурге уже два человека (больные коронавирусом) ушли из жизни», - цитирует «Интерфакс» слова губернатора Александра Беглова.

Напомним, 28 марта в Боткинской больнице в Петербурге умер первый больной с COVID-19.

Беглов отмечал, что погибший приехал из-за границы 1 марта, а коронавирус был у него выявлен через 19 дней. «Коронавирус живет не только 14 дней, а может жить до 28 дней, и только тогда может проявиться. Это опасная вещь», - заявил Беглов.

В настоящее время в Боткинской инфекционной больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 51 человек. На обследовании с подозрением на COVID-19 находятся 385 человек.

По сообщения пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, пациент Боткинской больницы скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.