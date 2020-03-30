]]>
]]>
Главная В России Новости

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

15:25 30.03.2020
Больница имени С. П. Боткина
Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина. Фото Eugene M с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В Санкт-Петербурге подтвердился второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.

«Только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который умер, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Таким образом в Петербурге уже два человека (больные коронавирусом) ушли из жизни», - цитирует «Интерфакс» слова губернатора Александра Беглова.

Напомним, 28 марта в Боткинской больнице в Петербурге умер первый больной с COVID-19.

Беглов отмечал, что погибший приехал из-за границы 1 марта, а коронавирус был у него выявлен через 19 дней. «Коронавирус живет не только 14 дней, а может жить до 28 дней, и только тогда может проявиться. Это опасная вещь», - заявил Беглов.

В настоящее время в Боткинской инфекционной больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 51 человек. На обследовании с подозрением на COVID-19 находятся 385 человек.

По сообщения пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, пациент Боткинской больницы скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Темы: Коронавирус, Санкт-Петербург
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации