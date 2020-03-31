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На въезде в Севастополь появились блокпосты

18:38 31.03.2020
Фото с сайта sev.gov.ru
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Власти российского города Севастополя решили установить на въезде в город блокпосты.

Согласно информации на сайте правительства региона, пункты пропуска были установлены для предотвращения распространения коронавируса. На них будут проверять все автомобили, въезжающие в город.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что на территории Крыма и Севастополя находится большое число россиян, которые нарушают режим самоизоляции и должны в это время находиться дома.

Сообщается, что данные о нарушении режима самоизоляции будут передаваться в правоохранительные органы по месту жительства граждан.

Михаил Развожаев также отметил, что если у человека будет выявлена повышенная температура, то его сразу направят на обследование и изоляцию.

Блокпосты развернуты на 44 километре автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 43 километр автодороги Ялта-Севастополь, 57 километр автодороги Ялта-Севастополь, 11 километр автодороги Танковое-Оборонное, 2 километр автодороги Орловка-Бахчисарай.

В мероприятиях задействованы активные участники «Русской весны», которые дежурили на блокпостах весной 2014 года.

Темы: Коронавирус, Крым
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