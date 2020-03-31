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Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

12:35 31.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков по России в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет РИА Новости, ведомство направило данную инициативу главам российских регионов.

Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.

Московские ЗАГСы с 30 марта по 3 апреля работают в режиме выходных, регистрируют браки и разводы по ранее поданным заявлениям, а также выдают свидетельства о рождении и смерти. Остальные услуги временно не оказываются и консультаций не проводятся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

В России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, умерли 17 человек.

Темы: Коронавирус, Министерство юстиции РФ
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