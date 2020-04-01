Чечня стала первым регионом России, закрывшем границы на въезд и выезд

18:35

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики принял решение с 5 апреля полностью закрыть границы региона.

Глава республики Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться в Чечню, поскольку после 5 апреля люди не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее, пишет РБК со ссылкой на телекомпанию «Грозный».

Кадыров сообщил о возможных исключениях из нового правила. Так, допускается транспортировка тяжелобольного в другой регион в случае острой необходимости. Помимо этого, ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.