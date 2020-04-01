]]>
]]>
Главная В России Новости

Чечня стала первым регионом России, закрывшем границы на въезд и выезд

18:35 1.04.2020
Фото с сайта pixabay.com

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики принял решение с 5 апреля полностью закрыть границы региона.

Глава республики Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться в Чечню, поскольку после 5 апреля люди не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее, пишет РБК со ссылкой на телекомпанию «Грозный».

Кадыров сообщил о возможных исключениях из нового правила. Так, допускается транспортировка тяжелобольного в другой регион в случае острой необходимости. Помимо этого, ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

Темы: Коронавирус, Чечня
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2020, 00:40
Гость: Москва

Вопрос лепый. Спасибо, что расширили тему.
01.04.2020, 21:46
Гость: Нелепый ваш вопрос

Только на въезд. На выезд нельзя, иначе Россия пропадёт.
01.04.2020, 20:38
Гость: Москва

А на вечно нельзя закрыть?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации