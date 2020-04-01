]]>
]]>
Главная Экономика Новости

В правительстве заявили о прохождении пика спроса на продукты

16:43 1.04.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях России прошёл. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что склады торговых операторов и распределительные центры заполнены продуктами. Абрамченко также сообщила, что в регионах делают минимум двухмесячный запас продовольствия.

На фоне пандемии коронавируса динамика продаж продуктов повседневного спроса в России достигла нового рекорда в период с 16 по 22 марта. Показатель на 17,4% превысил значения предновогодней недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта заявил, что ажиотажный спрос на продукты в России мог возникнуть из-за демонстрации в СМИ пустых полок продуктовых магазинов в других государствах.

Темы: Продовольственная безопасность России, Проблемы с продовольствием в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2020, 20:19
Гость: личный опыт

Мне с самого начала был смешон ажиотаж в продуктовых магазинах. В стране, где уже 30 лет рыночная экономика, земельные угодья одни из крупнейших в мире продукты на полках магазинов будут полюбасу.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации