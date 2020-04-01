В правительстве заявили о прохождении пика спроса на продукты

16:43

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях России прошёл. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что склады торговых операторов и распределительные центры заполнены продуктами. Абрамченко также сообщила, что в регионах делают минимум двухмесячный запас продовольствия.

На фоне пандемии коронавируса динамика продаж продуктов повседневного спроса в России достигла нового рекорда в период с 16 по 22 марта. Показатель на 17,4% превысил значения предновогодней недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта заявил, что ажиотажный спрос на продукты в России мог возникнуть из-за демонстрации в СМИ пустых полок продуктовых магазинов в других государствах.