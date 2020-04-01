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Вернувшихся из-за границы россиян обяжут вести дневник о своем самочувствии

12:56 1.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Люди, которые вернулись в Россию из-за границы и находятся на домашнем карантине, должны будут вести журнал на портале госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от „Госуслуг“ самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», — сказал Мишустин.

Он объяснил нововведение необходимостью «исключить новые случаи завозного коронавируса».

Мишустин также сообщил, что Минкомсвязи внедряет новую систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. На границе им надо будет заполнить форму на портале госуслуг, указав в том числе адрес своего проживания во время домашнего карантина. Нахождение человека по этому адресу будут контролировать с помощью операторов связи и, в случае нарушения условий самоизоляции, передавать его данные МВД.

С 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев. Теперь в страну могут попасть лишь россияне, вернувшиеся из-за границы.

С 19 марта Роспотребнадзор обязал уходить на 14-дневный домашний карантин всех россиян, вернувшихся в страну.

На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев коронавируса, 190 пациентов выздоровели, 24 умерли.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 20:21
Гость: личный опыт

Правильное мероприятие, врачам надо понимать историю развития болезни. Тех, кто ленится это делать штрафовать на сумму от 50 тыс. рублей.
01.04.2020, 20:11
Гость: stalker

Странное требование. Вести дневник может человек при хорошем самочувствии. А что делать, если помещенный под карантин человек уже заболел в относительно легкой форме ? Хорошо если его в стационар отвезут. А если дома лечиться оставят. Будет у него здоровье для того чтобы такого рода дневником заниматься ?
01.04.2020, 18:34
Гость: Гость

Хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается
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