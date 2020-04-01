«Объясните уже Симоньян, почему сейчас не получится наладить производство, как при Сталине»

Вячеслав Тетекин: «С какого перепугу люди будут работать, когда они видят, как эти жирные коты покупают себе очередную яхту»



Коллаж © KM.RU

Маргарита Симоньян, еще недавно ратовавшая за НЭП, а вскоре после этого взывавшая к олигархам и их совести (она требовала от них материальной помощи для всех страдающих от нехватки медикаментов, масок и ИВЛ), кажется, начала прозревать и задаваться вопросом, почему во время Великой Отечественной войны (которую она называет не иначе, как просто ВОВ), так быстро наладили производство.

Главный редактор Russia Today пишет в своем телеграм-канале:

«Кто помнит, как быстро во время ВОВ наладили производство снарядов, мин, пулеметов, танков?

Где маски??? Где халаты??? Где хлоргексидин на спиртовой основе??? Где защитные костюмы для медиков???

Эпидемия еще не началась, а всего этого УЖЕ не хватает!

И вот этого люди не поймут и не простят. В отличие от карантина».

Хотя, всем очевидно, что много не хватает и хватать не будет, она предлагает уже сейчас сказать спасибо Путину, Мишустину, Шойгу, Собянину, Воробьеву, Раковой - и далее по списку - за то, что у нас ситуация не такая страшная, как в Нью-Йорке.

При отсутствии масок в аптеках даже больших городов, не говоря уже про антисептики, тем не менее мы отправили помощь в США и в Италию.

Депутат Госдумы шестого созыва, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин объясняет, в чем заблуждается Симоньян:

- Мы сейчас переживаем из-за коронавируса, а надо вспомнить, что во времена СССР все страшные болезни – чума, холера, туберкулез, оспа – были уничтожены, перестали существовать. Потому что в СССР целенаправленно занимались здравоохранением и заботились о здоровье населения.

Поэтому у нас и строили больницы, в огромных количествах обучали врачей, медсестер. У меня у самого мать была медсестрой, она получила образование в Орловском медицинском училище и всю жизнь успешно работала фармацевтом, а до этого жила в селе, была деревенской девочкой с 7 классами образования.

Советская власть создала огромную армию врачей и медсестер. Была построена огромная система здравоохранения, включая материальную часть, начиная от районных больниц, заканчивая фельдшерско-акушерскими пунктами на местах. И в современной России все это было уничтожено.

Потому что философия нынешней правящей группировки совершенно иная. Их не интересует здоровье людей. Люди для них – "новая нефть" – то есть объект извлечения прибыли.

Но возвращаясь к рассуждению о том, как быстро удалось наладить производство во время Великой Отечественной, то вот моя мать, будучи медработником, была призвана в армию в первый день войны, то есть 22 июня она уже получила повестку, а у нас говорят, что мы были не готовы к войне.

23 июня она уже получила форму и грузовик для того, чтобы поехать на склад и получить абсолютно полный набор медикаментов и других материалов для аптеки медико-санитарного батальона. Даже этот пример показывает, что СССР был вполне готов к такому вызову. А сейчас наша страна к коронавирусу не готова.

Другое дело, что в ходе войны шла убыль различных материалов, нужно было срочно налаживать производство.

Почему тогда получилось быстро это сделать? По двум причинам, первая – это была государственная экономика, которая быстро принимала решения, и решения так же быстро исполнялись. Не рыночная экономика, не частные предприятия, которые показали свою неэффективность в той же Франции и других странах, которые Гитлер оккупировал за несколько недель, а то и дней. Частнику неважны потребности обороны, он думал о своей прибыли.

У нас мгновенно была перестроена экономика на военный лад, это произошло буквально в течение нескольких дней. Тем более, что эти мобилизационные планы готовили заранее. То есть любое нормальное правительство обязано готовиться заранее.

Если еще недавно в мире полыхали различные "эболы", "птичьи гриппы" и прочие атипичные пневмонии, то нужно было иметь в виду, что это может повториться. Это имеет цикличный характер. А вот нынешняя власть об этом совершенно не думала – получила результат.

Еще одна причина, по которой удалось так быстро наладить производство в СССР, состоит в том, что была правящая партия, которая выражала интересы всего народа, она заботилась о народе, и люди ее поддерживали. Партия принимала верное решение, и народ, который верил своей партии, с энтузиазмом осуществлял это решение. На этой основе можно было наладить мгновенно выпуск всего необходимого для ведения войны.

А сейчас что? Народ отвергает нынешнюю власть, она держится только за счет предвыборных фальсификаций и дубинок, народ этой власти не верит и, конечно, он ни малейшего энтузиазма не проявляет.

Если во время войны люди, включая детей и женщин, работали по 12-14 часов и спали, не отходя от станков, то кто сейчас будет работать по 14 часов?

С какого перепугу люди будут работать, когда они видят, как эти жирные коты покупают себе очередную яхту, а у них с трудом на кусок хлеба хватает? Откуда возьмется энтузиазм?

У нас сейчас принципиально иная ситуация, кардинально отличающаяся от начала Великой Отечественной войны. И без смены власти, без полной перемены социально-экономического курса такие подвиги, какие были в 1941-1945 годах, просто в принципе невозможны.

Чтобы объяснить Маргарите Симоньян, почему сейчас не будет так, как во время войны, нужно предложить ей поучить историю – в 1930-ые годы был мощный процесс индустриализации нашей страны, а предыдущие два десятилетия в РФ был обратный повсеместный процесс разрушения производства, уничтожения фармацевтической промышленности, убийства здравоохранения.

За несколько месяцев до того, как грянул коронавирус, Путин сам признал, что не хватает колоссального количества кадров, больниц, оборудования. Вот поэтому мы сейчас и сидим дома, сидим правильно, но правительство в панике действует, перекрывает все, потому что, если эпидемия произойдет, у них нет ни врачей, ни медсестер, ни помещений, ни лекарств, не то, что масок и антисептиков, за которые переживает Симоньян.