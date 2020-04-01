Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

19:42

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации, пишет РИА Новости.

Согласно документу, правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Также кабинет министров получит право ограничивать торговлю медизделиями, вводить особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских средств, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Закон также разрешает правительству устанавливать в 2020 году новые случаи для закупок у единственного поставщика. Документ позволяет изменять сроки исполнения контракта, если возникли не зависящие от сторон обстоятельства, связанные с распространением коронавируса.

Помимо этого, кабинету министров дается возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Кроме того, в законе предусмотрена поддержка туроператоров: вводится новая статья о возможности изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой "закрытой" стране.