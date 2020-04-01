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Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

19:42 1.04.2020
Владимир Путин
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации, пишет РИА Новости.

Согласно документу, правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Также кабинет министров получит право ограничивать торговлю медизделиями, вводить особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских средств, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Закон также разрешает правительству устанавливать в 2020 году новые случаи для закупок у единственного поставщика. Документ позволяет изменять сроки исполнения контракта, если возникли не зависящие от сторон обстоятельства, связанные с распространением коронавируса.

Помимо этого, кабинету министров дается возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Кроме того, в законе предусмотрена поддержка туроператоров: вводится новая статья о возможности изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой "закрытой" стране.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 23:54
Гость: World

А финансовый Нюрнберг будет ? Над США и их сатрапами в России - как главного виновника убийства 50 млн. русских (собирательно) во 2-й мировой. Как главные виновники 100 летней трагедии России.
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Какой там Моисей? помилуйте
01.04.2020, 23:52
Гость: Тт

Надо себя и свои нервы поберечь.Где такую работу ещё найдешь.
01.04.2020, 21:45
Гость: Надо же!

Очухался.
Вчера еще Госдумка это сделала, а его в известность поставить забыла.
Орёл!
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