Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

15:41

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти России решили разрешить компаниям производить медицинские маски, не получая для этого специальную лицензию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно (получать. — Прим. ред.) лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок», — передает ее слова на пленарном заседании ТАСС.

В этой связи председатель Совфеда поручила сенаторам обсудить производство данных средств защиты в регионах. Необходимо определить, какие организации и структуры смогут взять на себя соответствующую работу.

Вместе с тем Матвиенко прокомментировала ситуацию с растущим спросом на алкогольную продукцию, в особенности на водку. По ее словам, люди закупаются алкоголем в связи с нехваткой средств дезинфекции. «Люди водку покупают не чтобы пить на выходной неделе, а чтобы дезинфицироваться. Но снаружи дезинфицируются, не внутри», — заверила она.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа. Больше всего заболевших в столице — 2475 человек. Выздоровевшими числятся 235 россиян. Жертвами коронавируса COVID-19 стали 30 жителей страны.