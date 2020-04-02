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Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

15:41 2.04.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти России решили разрешить компаниям производить медицинские маски, не получая для этого специальную лицензию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно (получать. — Прим. ред.) лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок», — передает ее слова на пленарном заседании ТАСС.

В этой связи председатель Совфеда поручила сенаторам обсудить производство данных средств защиты в регионах. Необходимо определить, какие организации и структуры смогут взять на себя соответствующую работу.

Вместе с тем Матвиенко прокомментировала ситуацию с растущим спросом на алкогольную продукцию, в особенности на водку. По ее словам, люди закупаются алкоголем в связи с нехваткой средств дезинфекции. «Люди водку покупают не чтобы пить на выходной неделе, а чтобы дезинфицироваться. Но снаружи дезинфицируются, не внутри», — заверила она.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа. Больше всего заболевших в столице — 2475 человек. Выздоровевшими числятся 235 россиян. Жертвами коронавируса COVID-19 стали 30 жителей страны. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 19:10
Гость: gvozd

не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок»,
--
лиценция это и есть Разрешение..
то что на любое производство нужно разрешение, да еще и на то что бы шить маски..
как люди не могут прозреть наконец в отношении того что их окружает..
02.04.2020, 18:27
Гость: stalker

Да надо же ! А что раньше мешало ? Ведь технология их производства весьма простая. Надо было просто установить технические требования в отношении этой продукции и следить за соблюдением качества ее производства. И не более. А опомнились, когда их дефицит обнаружился.
02.04.2020, 16:05
Гость: Скептик

А смысл в такой продукции?
Бабло из населения выкачивать?
На беде наживаться?
Ходит ролик в сети, как из тряпок маски шьют...
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