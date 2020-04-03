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Россия отправит в Сербию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом

12:10 3.04.2020
Ил-76МД
Ил-76МД. Фото Fedor Leukhin с сайта wikimedia.org
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Самолеты Минобороны России за 11 рейсов доставят в Сербию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом.

В настоящее время военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил РФ по поручению Владимира Путина уже подготовлена для отправки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 3 апреля помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - заявили в ведомстве.

Сообщается, что на военном аэродроме Чкаловский сейчас готовы к переброске самолетами Ил-76 ВКС России восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных медицинским оборудованием и имуществом. Кроме того, подготовлен отряд специалистов РХБЗ, который займется дезинфекцией. Отряд оснащен «комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов».

Темы: Коронавирус, Сербия
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 18:47
Гость: Кот Мурр-ОБАЛДЕТЬ!

Сказочная страна с сказочным правительством!
.
У самих НИ ЧЕГО НЕТ,однако гонят помощь всем у миру!
Только бы не своему народу!
.
Если-бы Трамп послал бы хоть один самолёт с масками и аппаратами искуственной вентиляции лёгких в Россию,или Сербию,или Италию,то он слетел бы тут же!!!
.
Но скрепным крепостным ПОФИГ ,что вытворяет их бояре во главе с царём!
03.04.2020, 18:34
Гость: АВР

ПЛОХО ИСТОРИЮ ЗНАЕШЬ... ТЫ БЫ ПООСТОРОЖНЕЕ С ДРУЖБОЙ И ЛЮБОВЬЮ... ПОЧИТАЙ ИСТОРИЮ ВО ВРЕМЕНА ТИТО И СТАЛИНА КАК РУССКИХ В ЮГОСЛАВИИ РАССТРЕЛИВАЛИ,КАК ТИТО РУССКИХ В РОТ НАПРОЛЕТ НАЗЫВАЛ И КАК ОТВЕЧАЛ СТАЛИНУ НА ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ИГРАТЬ С ЗАПАДОМ...ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ? ИЛИ КАК СЕРБЫ ВТЯНУЛИ РОССИЮ В НЕНУЖНУЮ ВОЙНУ... ТАК ЧТО УЖ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧИ СО СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ...
03.04.2020, 18:01
Гость: Правильно!

Бандерам никто не помогает!
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