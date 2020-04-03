Россия отправит в Сербию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом

12:10

Самолеты Минобороны России за 11 рейсов доставят в Сербию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом.

В настоящее время военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил РФ по поручению Владимира Путина уже подготовлена для отправки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 3 апреля помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - заявили в ведомстве.

Сообщается, что на военном аэродроме Чкаловский сейчас готовы к переброске самолетами Ил-76 ВКС России восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных медицинским оборудованием и имуществом. Кроме того, подготовлен отряд специалистов РХБЗ, который займется дезинфекцией. Отряд оснащен «комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов».