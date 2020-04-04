Стройки – закрыть нельзя оставить

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Гастарбайтеры из Средней Азии спасают отрасль от краха в период пандемии, но несут угрозу коллапса системы здравоохранения

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса. Это те сферы, которые активно привлекают банковские заемные средства даже в этот непростой период, сообщили РБК в пресс-службе одного из столичных банков.

Между тем, представляется, что хорошее самочувствие строительной отрасли, которой власти разрешили не останавливать производство из-за эпидемии коронавируса, – явление временное. Не секрет, что основная рабочая сила строительных корпораций – гастарбайтеры из стран ближнего зарубежья, преимущественно из Средней Азии. И, конечно, москвичи и жители других мегаполисов должны благодарить строительный бизнес за то, что эти люди не оказались на улице с началом эпидемии. Ведь родина их не принимает, и им не останется ничего лучшего, как промышлять воровством и разбоем ради пропитания.

Но белое не бывает без черного. Несомненно, среда обитания и работы гастарбайтеров – идеальна для распространения коронавируса. Тесные бытовки, в которых обогреваются и спят десятки людей, лишенных возможности не то что мыться каждый день, но даже регулярно мыть руки. Особенности поведения в землячестве, когда порой даже незнакомые люди в общей компании обнимаются, жмут руки и т.п. Кроме того, телевизор им с утро до ночи не промывает мозги о необходимости предохраняться от вируса и соответствующих процедурах. И все это помножено на представление малообразованных людей о том, что «меня никакой вирус не возьмет, мой желудок гвоздь переварит, зараза к заразе не липнет» и т.д.

То, что это не абстрактные умозаключения, а реальность, можно убедиться, понаблюдав за проходной на больших стройках. Например, на улице Академика Павлова в Москве прямо у дороги проходная на такую крупную стройку – возводится многоэтажка. И жители находящегося напротив дома, честно переживающие тяготы самоизоляции, со своих балконов с удивлением и страхом наблюдают, как каждое утро через проходную на стройку заходят рабочие азиатской национальности без защитных масок, как они при этом обнимаются, здороваются за руку (понятно, без латексных перчаток). Более того, они за руку здороваются на проходной с охранником славянской внешности, который тоже никак не защищен.

А потом те же работники «хорошо чувствующей себя в период пандемии» строительной отрасли идут в соседний магазин «Пятерочка», где благополучно сливаются с местным населением, тщательно соблюдающим условия самоизоляции. Что происходит следом – вполне понятно.

Так что тезис о хорошем самочувствии строительной отрасли – спорный, потому что, если срочно не навести порядок с мерами противовирусной безопасности и личной гигиены – дорогостоящие проекты в скором времени встанут, несмотря ни на какие кредиты. Просто некому будет строить.

Несложно представить, какую нагрузку на систему здравоохранения могут добавить миллионы гастарбайтеров. А на такую дополнительную армию пациентов, скорее всего, даже в богатой Москве ресурсы системы здравоохранения не рассчитывались. Пациентов этой категории всегда лечили в последнюю очередь при минимуме затрат.

Например, я был свидетелем ситуации, когда в городской больнице у травмированного на производстве среднеазиатского гастарбайтера врачи отрезали часть руки. Москвичам в таких ситуациях всегда пытаются спасти конечность. Но москвичи – застрахованы, могут защищать свои права, а у приезжих, нередко работающих по поддельным регистрационным документам и не владеющих русским языком, с этим проблемы.

Бизнесмены же, думается, за свой счет таких работников лечить не будут. Их на рынке пока еще так много, что проще выставить больных за дверь и набрать новых – в том же Подмосковье. А уволенные, естественно, осядут у своих земляков – в других бытовках или в маленьких снимаемых квартирах с десятком постояльцев, и вирус продолжит триумфальное шествие по городам и весям.

Автор: Николай Ульянов