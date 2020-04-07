«Цели у всей этой кампании явно антинародные»

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Вячеслав Мархаев, единственный сенатор, проголосовавший против поправок в Конституцию, считает, что вводимые карантинные меры необходимы, но устанавливаются с нарушением действующих законов

Фото с сайта council.gov.ru

В свете происходящих событий, которые последовательно усугубляют и без того напряженное положение в нашей стране, хочу еще раз обратить внимание и поделиться своими переживаниями и опасениями.

Вам уже известна моя точка зрения и позиция относительно предлагаемых нам поправок к Конституции Российской Федерации, её можно охарактеризовать не иначе как конституционным переворотом, так как нарушены все возможные и невозможные нормы, правила, законы, в том числе нормы действующей Конституции.

К сожалению, нашей стране пришлось принять еще несколько новых ударов международного масштаба (коронавирусная эпидемия и обрушение стоимости барреля нефти, падение курса рубля), которые отразились в социально-экономической и политической сфере страны.

Распоряжением Президента страны жителям объявлены нерабочие дни до 30 апреля текущего года с необходимостью соблюдения «самоизоляции». Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства. Для придания им юридической основы правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме.

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» прямо указывает, что органы исполнительной власти субъектов РФ вправе вводить ограничительные меры. Но меры должны применяться и вводиться в рамках Закона, нормативно-правового права, которое у нас есть и сейчас. Однако по факту создаются и одобряются новые законодательные акты для обхода имеющихся.

Меры предупреждения и предотвращения развития эпидемии необходимы, и мы их абсолютно не оспариваем. Более того, статья 55 Конституции России позволяет властям ограничить права граждан для защиты здоровья населения.

В России, согласно статистике, за год умирает около 25 тысяч человек от пневмонии, вызванной осложнениями разных болезней. В Москве и без коронавируса от пневмонии умирает в среднем по 5-6 человек в сутки, по данным СМИ. Но, как видите, в связи с эпидемией коронавируса об умерших от пневмонии гражданах власти и СМИ умалчивают, и только в случае, если кто-то из них умрёт от осложнений, вызванных коронавирусом, начинают с тревогой обозначать, что человек «умер от коронавируса».

Такое искажение информации, говорит о том, что речь не идёт о борьбе с эпидемией, как таковой. Цели у всей этой кампании совсем другие и они явно антинародные, где в основе лежит не «самоизоляция», а «изоляция».

В данном аспекте я хочу поставить акцент на экономической составляющей нашей страны. Введенные ограничения в полной мере губительны для сектора малого и среднего предпринимательства.

В результате непродуманных мер или полумер будут обречены на гибель сотни тысяч мелких и средних предприятий.

Многие сетевые ресурсы Интернета сообщают о большом количестве жалоб на работодателей, которые в нарушение указа главы государства не сохраняют зарплату сотрудникам, а предлагают уйти в не оплачиваемые отпуска или уволиться.

Но в данном случае проблема не в жадности работодателей, а в отсутствии безопасности и сохранности собственного бизнеса. Условие сохранения заработной платы работникам невозможно обеспечить при массовом уменьшении валовой выручки и отсутствии деятельности как таковой.

Подавляющее большинство сектора малого бизнеса стали перед дилеммой закрытия бизнеса, поскольку элементарно не могут оплатить арендные платежи. Ситуацию усугубляет и позиция Центробанка, которая вопреки решению президента не согласна с отменой или переносом процентных платежей по кредитам.

В данном аспекте я хочу напомнить правовые акты, от которых правительство желает уйти, заменяя понятие «карантин» или «ЧС» на непонятные и новые понятия «самоизоляция» и «не рабочие дни до 30 апреля»:

- Статья 9 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» гласит: «Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

​- Статья 24 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» гласит: Финансовое обеспечение установленных законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера является расходным обязательством Российской Федерации».

​- Статья 29 Закона «О чрезвычайном положении» гарантирует, что лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, возмещается причиненный материальный ущерб».

Именно нежелание, в рамках обозначенных нормативных актов, возмещать ущерб и убытки российскому бизнесу, которые он уже терпит, и есть главная причина всех попыток манипуляций, связанных с отказом ввода карантина либо чрезвычайной ситуации и объявления непонятных длительных выходных с необходимостью самоизоляции.

В свою очередь, нужно понимать, что гибель сектора малого и среднего бизнеса, о существовании которого так настоятельно убеждает нас президент, нарушит наполнение бюджетов именно в регионах, где наполняемость бюджета и так проблемная.

Кроме того, необходимо напомнить о необходимых подготовительных и сезонно-посевных мероприятиях, нарушение которых поставит страну в сложную ситуацию.

Общая картина по стране еще больше усугубляется на фоне падения цен на нефть, где прямо просматривается непродуманная политика России в рамках ОПЕК+.

Можно сделать вывод о том, что целью данной кампании является не «самоизоляция», а «изоляция», необходимая для сглаживания и исключения обострений и последствий от воплощения цели, которую пытаются прикрыть сложившейся ситуацией – поправок к Конституции и обнулении сроков президента.

Согласно упомянутому Закону, повторяем – уже одобренному на федеральном, региональном уровнях и в КС - поправки в Конституцию будут утверждены только, если за них проголосует более 50% пришедших и проголосовавших граждан.

Важно обратить особое внимание не на значение 50%, а на слово «пришедших»! То есть нет никаких установленных соотношений либо требований по количеству голосующих – их может быть любое количество.

Практически, если придет на голосование по всей стране всего один миллион человек, то этого будет достаточно, чтобы признать саму явку и само голосование состоявшимся.

В связи с этим необходимо понять, что решение бойкотировать, то есть не приходить на голосование по поправкам, только упростит задачу по подтасовке голосов, так как из числа голосующих против никого не будет или их будет ничтожное количество.

Бойкот голосования методом неявки избирателя - будет ошибочным.

Целью моего обращения является не призыв к баррикадам – ни в коем случае!

Я призываю вас к выражению собственной позиции, гражданской позиции законными методами.