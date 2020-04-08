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Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

09:04 8.04.2020
Центральный Банк РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рубле, пишет РБК, со ссылкой на данные Банка России.

Как пишет издание, рублевые и валютные депозиты российских властей по состоянию на 1 марта составляли 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей составляли активы региональных правительств.

Таким образом, размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составил примерно 17,7 триллионов рублей.

Накопления перед кризисом включают в себя валютные средства, закупленные Минфином в начале 2020 года, принадлежащие Фонду национального благосостояния (ФНБ), а также остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов в рублях.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 14:32
Гость: Дело не в том что по *опе кнутом...

А матрац набит деньгами
Д. Артемьев
В этом старом одноэтажном деревянном бараке, предназначенном к слому, жили ветхие старушки, разная пьянь, калеки. Занимались жильцы сбором и сдачей бутылок и металлических банок, инспектировали мусорные ящики возле многоэтажных домов, некоторые занимались еще мелким ремонтом – заменить выключатель или прочистить засорившуюся раковину. В общем, жили, выпивали, ругались, дружили, а когда приходило время помирали.
Скончалась баба Вера. Почти год болела, уже и вставать не могла. Под себя ходила. Племянник Витяша за ней ухаживал, да что он мог с одной то рукой. Всем бараком похоронили ее, посидели на поминках, выпили, как водится. Наутро ее племянник инвалид Витяша поднял шум на весь барак. Сбежались. Оказалось, Витяша решил навести порядок. Первым делом попытался вынести на помойку столетний матрас. А тот возьми да и лопни. Стоят все вокруг, смотрят, а матрас набит деньгами. И пачки и отдельные купюры. А вонь от матраса невозможная. И от денег тоже.
Тут Зоя распорядилась. Она в бараке считалась самой разумной. Достала она брезгливо двумя пальцами верхнюю пачку, и приказала кому-то сгонять в магазин за водкой и закуской. Все хором одобрили это решение.
Кое-как собрали деньги, сложили в картонный ящик, помогли вытащить матрас и проветрили комнату. Вот так Витяша стал состоятельным человеком.
За выпивкой ни о чем другом не говорили, только о деньгах бабы Веры. Обсуждали, зачем копила, почему в матрасе, могла бы отдать племяннику...
08.04.2020, 13:55
Гость: Если это и подушка,

то не наша, а сечиных, ротенбергов, чемезовых и их общего друга.
08.04.2020, 10:15
Гость: ser

На заборе много чего пишут, а за забором, золото вывозят из страны
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