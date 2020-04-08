Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

09:04

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рубле, пишет РБК, со ссылкой на данные Банка России.

Как пишет издание, рублевые и валютные депозиты российских властей по состоянию на 1 марта составляли 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей составляли активы региональных правительств.

Таким образом, размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составил примерно 17,7 триллионов рублей.

Накопления перед кризисом включают в себя валютные средства, закупленные Минфином в начале 2020 года, принадлежащие Фонду национального благосостояния (ФНБ), а также остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов в рублях.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.