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Большой театр надеется вернуться к работе с начала нового сезона

10:17 9.04.2020
Большой театр
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России из-за эпидемии коронавирусной инфекции не возобновит работу до следующего сезона. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

По его словам, в лучшем случае театр вернется к работе в новом сезоне, при этом все ранее запланированные до ноября зарубежные гастроли под вопросом. 

"Я очень надеюсь, что мы начнем работать с нового сезона. Это оптимистичный сценарий. Судя по тому, как развивается ситуация, я почти уверен, что до конца июня или даже июля спектакли невозможны", - рассказал Урин.

Последствия для театра при пессимистичном сценарии развития событий могут быть непредсказуемыми. "Если мы не откроемся в сентябре, даже предугадать страшно, что может быть - вплоть до разрушения театра. Не здания, конечно", - считает гендиректор театра. 

Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции сказалась на всей театральной индустрии в мире. "Все без исключения наши коллеги в мире находятся в такой же ситуации. Ну вот чтобы вы понимали: театр Metropolitan Opera не просто закрыт, его труппа вообще распущена. Оркестр, хор, постановочная часть ушли на улицу, все контракты аннулированы. Остались только те, кто обслуживает здание театра", - рассказал Урин.

Что касается ГАБТ России, то у самого театра сорвались гастроли оперной труппы в Тулузе и Париже, отменились гастроли балета в США. Под вопросом находятся гастроли балетной труппы в Японии, запланированные на ноябрь. 

По словам Урина, после возобновления работы Большой театр, как и многие другие театры мира, тоже будет вынужден снизить цены на билеты. При этом, ежедневные потери театра из-за простоя составляют 9 млн рублей.

Темы: Коронавирус, Большой театр
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