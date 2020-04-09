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ФАС предложила заморозить индексацию цен на газ

15:29 9.04.2020
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения.

Такое решение предлагается принять из-за ситуации с коронавирусом, отмечается в сообщении ведомства.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», - отмечается в сообщении.

Соответствующее письмо уже направлено в правительство России.

Темы: Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 15:50
Гость: Гость

Пусть ФАС лучше заморозит цены на все продовольствие на полгода, а за это время уберёт всех посредников из цепочки-производитель-магазин. В нормальных странах прибыль ритейла 10-20%, а не в разы как у нас!!!
09.04.2020, 15:42
Гость: какая индексация?

Газ должен заметно дешеветь вслед за нефтью.
09.04.2020, 15:35
Гость: Это как то

не по пацански.
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