ФАС предложила заморозить индексацию цен на газ

15:29

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения.

Такое решение предлагается принять из-за ситуации с коронавирусом, отмечается в сообщении ведомства.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», - отмечается в сообщении.

Соответствующее письмо уже направлено в правительство России.