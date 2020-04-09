ФАС предложила заморозить индексацию цен на газ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения.
Такое решение предлагается принять из-за ситуации с коронавирусом, отмечается в сообщении ведомства.
«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», - отмечается в сообщении.
Соответствующее письмо уже направлено в правительство России.